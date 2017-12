Geld für die Wildvogelauffangstation

Arthur Kusber (li), Angelika Schröter und Eugène Bruins.Foto: ZooKultur Hoyerswerda

Hoyerswerda. Knapp 2 000 Euro haben die Besucher des Zoos Hoyerswerdas für den Naturschutzstation Neschwitz e. V. gesammelt. Dieser Tage konnte der Verein die Spende entgegennehmen. Arthur Kusber, Geschäftsführer der ZooKultur Hoyerswerda, überreichte Angelika Schröter, Geschäftsführerin des Vereins, den Spendenscheck. Er war beeindruckt von der Höhe der Spende: „Wir freuen uns, dass unsere Zoobesucher unsere Aktion so zahlreich und großzügig unterstützt haben. Uns war es wichtig, hier in unserer Region Natur- und Artenschutz zu betreiben“, so Kusber weiter. Er freue sich auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verein im nächsten Jahr.

Es begann mit – Kröten

Seit Mai wurde das Geld aus dem Spendentrichter im Tropenhaus des Zoos für den Naturschutzverein gesammelt. Initiiert wurde die Aktion durch den Zoologischen Leiter, Eugène Bruins, der als Amphibien- und Reptilienkenner die Arbeit der Naturschutzstation Neschwitz e. V. besser kennenlernte, als er bei einer durch den Verein durchgeführten Umsetz-Aktion von heimischen Kröten behilflich war. „Für uns als Zoo steht der Arten- und Naturschutz an oberster Stelle. Wir sind froh, wenn wir die Naturschutzstation Neschwitz bei ihrer großartigen Arbeit unterstützen können“, äußerte sich Eugène Bruins zur Partnerschaft mit der Station. Mit dem gespendeten Geld möchte der Verein seine Wildvogelauffang-station sanieren und ausweiten.

Die Naturschutzstation Neschwitz e. V. beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Erhalt und Schutz vieler seltener Arten wie Seeadler, Rotbauchunke oder Rohrdommel, die in der Lausitz heimisch sind. Die Station führt außerdem noch Biotop-Pflege und den Bau von Nisthilfen durch. Bildungsveranstaltungen in der Region gehören dazu. Eine weitere Aufgabe ist die Betreuung der Vogelauffangstation in Neschwitz.

Jährlich werden rund 100 verletzte oder schwache Wildvögel aufgenommen, gepflegt und nach der Genesung ausgewildert. Häufigste „Gäste“ sind Mäusebussard, Mauersegler, Rauch- und Mehlschwalbe, Amsel, Turmfalke, Sperling, Saat- und Nebelkrähe, Storch und Graureiher.

