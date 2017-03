Geld für die Stadtteile Für die einzelnen Viertel gibt es ein Budget. Die Anwohner können das Geld für Initiativen vor der Haustür beantragen.

Neue öffentliche Bänke, Schaukästen oder ein Straßenfest – für solche Dinge können Radebeuler Bürger jetzt Geld von der Stadt bekommen. Möglich machen das die neuen Stadtteilbudgets, die im Haushalt für 2017 verankert sind. Mit dem Geld sollen bürgerschaftliche Initiativen unterstützt werden, die der Heimatpflege und der Stadtverschönerung dienen.

Für den Zentrumsbereich Ost, einschließlich Oberlößnitz, stehen jährlich 4 000 Euro zur Verfügung. Für Radebeul-West, einschließlich Niederlößnitz, Kötzschenbroda und Fürstenhain, können Anwohner ebenfalls insgesamt 4 000 Euro beantragen. Für die Stadtteile außerhalb der Zentren gibt es jeweils 2 000 Euro pro Jahr.

Initiiert hat die Stadtteilbudgets die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Stadtrat, Eva Schindler. Die Freien Wähler möchten Zusammenleben, Kommunikation und bürgerschaftliches Engagement in den Stadtteilen und Wohngebieten unterstützen und befördern, sagt Schindler. Bald werde die Fraktion Anwohner zu Fragen rund um die Stadtteilbudgets in ihrem Bürgerbüro in Altkötzschenbroda 5 beraten. Wofür kann das Budget eingesetzt werden? Wer ist antragsberechtigt? Wie wird abgerechnet? Auch den anderen Fraktionen im Stadtrat bieten die Freien Wähler eine Mitwirkung an den Gesprächen an.

Außerdem möchte die Fraktion Stadtteilbeauftragte benennen, die die Kommunikation in den Stadtteilen suchen. In den Vierteln sollen Bürger gefunden werden, die zu Multiplikatoren werden. Sie könnten dann die Budgetanträge einreichen.

