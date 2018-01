Geld für die Klassenkasse Die 7. Klasse der Oberschule gewinnt 500 Euro. Was mit dem Geld passieren soll, steht schon fest.

Jürgen Lojewski, Kommunalberater bei Envia, überbringt der 7. Klasse der Pestalozzi-Oberschule einen Scheck über 500 Euro. Mit dem Geld soll eine Ausfahrt finanziert werden. © André Braun

Hartha. Was passiert bei einem Stromausfall? Wie verhalte ich mich in einem solchen Fall richtig? Antworten auf diese und andere Fragen erhielten die Schüler der 7. Klasse der Pestalozzi-Oberschule Hartha beim „Blackout-Erlebnistag“ im Wasserkraftwerk Mittweida. Dorthin waren die Schüler Anfang November vom Energieversorger Envia eingeladen worden. An diesem Tag hatten sich die Harthaer bei einem Fotowettbewerb des Bildungszentrums Energie beteiligt und die Abstimmung im Internet gewonnen. Als Siegerpreis überbrachte Jürgen Lojewski, Kommunalbetreuer bei Envia, am Montag einen Scheck über 500 Euro für die Klassenkasse. „Es geht darum, dass die Schüler auf das Szenario eines Stromausfalls vorbereitet werden“, sagte Lojewski.

Tabea Strini, Vertrauensperson in der Klasse, bezeichnet sich und ihre Mitschüler als verschworene Truppe, die gemeinsam viel unternimmt. Der Gewinn soll für einen Ausflug ins Jumphaus nach Leipzig genutzt werden. „Der Tag im Wasserkraftwerk hat uns riesigen Spaß gemacht. Gleichzeitig haben wir aber auch viel gelernt“, sagte Tabea Strini. „Wir haben zum Beispiel Essen ohne Strom hergestellt“, ergänzt Nick Wagner. Für den Sieg bei der Internetabstimmung mobilisierten die Schüler alle Kräfte. „Dabei wurden wir tatkräftig von den Eltern unterstützt“, sagte Klassenleiterin Bärbel Wagner. Zwischenzeitlich kam eine andere Schule dicht an die Harthaer Stimmenzahl heran. Doch auch die Siebtklässler und ihre Unterstützer sammelten fleißig weitere Stimmen.

