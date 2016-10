Geld für die Gartenstraße kommt

Entgegen einer vorherigen Ankündigung bekommt die Stadt Sebnitz doch noch in diesem Jahr Fördermittel für den Ausbau der Gartenstraße. Der Zuwendungsbescheid über 475 000 Euro vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr ging vor wenigen Tagen im Rathaus ein, wie die Stadtverwaltung informiert. Im Juni hatte es zwar das Okay gegeben, dass das Großprojekt gefördert wird, kurz darauf hieß es jedoch, dass das Geld nicht mehr in diesem Jahr ausgezahlt werden könne. Sebnitz hatte sich daraufhin entschlossen, den bereits fest eingeplanten Bau trotzdem zu starten und zunächst komplett aus dem Stadthaushalt vorzufinanzieren – es geht um 941 000 Euro für die ersten beiden Bauabschnitte. Mit der jetzt kommenden Rate vom Landesamt für Straßenbau wird noch 2016 mehr als die Hälfte davon abgedeckt. Die übrigen Mittel sollen dann 2018 fließen.

Der grundhafte Ausbau der Gartenstraße läuft bereits seit Juli. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich vom Bahnhof bis zum Burggäßchen, der zweite von dort bis zur Gärtnerei Gorgas.

Der dritte Teil inklusive der Einmündung auf die Staatsstraße S 154, die sogenannten Seifen, soll 2018 starten. Für alle drei Bauabschnitte zusammen sind zwei Millionen Euro kalkuliert. (SZ/dis)

