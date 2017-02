Geld für die alte Plattenbauschule Der Arnsdorfer Haushalt für das 2017 steht. Neben einem Mehrzweckgebäude sind auch Straßenbauarbeiten ein Schwerpunkt.

Anstelle der alten Plattenbauschule soll in den kommenden Jahren ein modernes Mehrzweckgebäude mit Turnhalle entstehen. Dafür laufen 2017 die Planungen. © Archivfoto: René Plaul

Binnen weniger Minuten hat am Montagabend der Gemeinderat von Arnsdorf den diesjährigen Haushalt beschlossen. Dass der Finanzplan so schnell durchgewunken wurde, liegt vor allem daran, dass die Mitglieder bereits in zwei vorherigen Sitzungen das Thema und die damit verbundenen Investitionen ausführlich besprochen haben. Nun steht der Haushalt und muss nur noch durch das Landratsamt Bautzen bestätigt werden. Doch dabei sollten keine Probleme auftreten, wie Arnsdorfs Kämmerin Margit Porst erklärt.

Eine der größten Investitionen, die von der Verwaltung in diesem Jahr geplant ist, betrifft den Bau eines Mehrzweckgebäudes inklusive Turnhalle anstelle der jetzigen alten Plattenbauschule an der Stolpener Straße. Dabei sollen in den kommenden Monaten vor allem die Planungen vorangetrieben werden. Allein dafür muss die Gemeinde rund 400 000 Euro einplanen, bekommt vom Freistaat aber noch Unterstützung in Form von Fördermitteln.

Vorbereitende Maßnahmen für die Planungen des neuen Mehrzweckgebäudes hat der Gemeinderat ebenfalls am Montagabend in die Wege geleitet. Denn die ehrenamtlichen Politiker haben während ihrer Sitzung die einzelnen Verträge für die Objektplanung, die Tragwerksplanung sowie für die technische Ausrüstung beschlossen. In jedem der Verträge hat die Gemeindeverwaltung dabei auch die maximale Bausumme von 3,9 Millionen Euro verankern lassen. So wolle man sicherstellen, dass der Bau nicht über die vereinbarte Summe hinausschießt. Sollte das dennoch der Fall sein, muss der Gemeinderat erneut entscheiden. Im Jahr 2018 muss Arnsdorf dann nach aktuellen Planungen erneut 1,15 Millionen Euro, in 2019 rund 1,5 Millionen Euro und 2020 noch einmal 700 000 Euro für das Mehrzweckgebäude einplanen. Allerdings rechnet die Gemeinde auch in den kommenden Jahren mit Fördermitteln für das Großprojekt – muss also nicht die kompletten 3,9 Millionen Euro aus eigener Tasche aufbringen. Ein Baubeginn ist übrigens für das kommende Jahr geplant, sollte es sich die Gemeinde finanziell leisten können, wird eventuell 2017 noch mit den ersten Abrissarbeiten begonnen, so Margit Porst auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung.

Doch was hat die Gemeinde neben dem neuen Mehrzweckgebäude in den kommenden Monaten noch alles vor? Ein weiterer Schwerpunkt liegt nach Angaben von Bürgermeisterin Martina Angermann in diesem und auch in den nächsten Jahren auf den Straßenbauarbeiten. Das sei ein großes Problemfeld in Arnsdorf. So soll beispielsweise in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Bautzen die Kleinwolmsdorfer Straße umfassend saniert werden. Auch die Poststraße steht mit 542 000 Euro auf dem Programm. Des Weiteren soll ein Teilabschnitt der Mozartstraße grundhaft ausgebaut werden. Zusätzlich fallen in diesem Jahr noch Planungskosten für die Sanierung der Teichstraße an. Die Baumaßnahme selbst ist für 2018 geplant.

Weiterhin will die Gemeinde in diesem Jahr endlich die Außenanlagen des Fischbacher Dorfgemeinschaftshauses in Angriff nehmen. Das Projekt war eigentlich schon für das vergangene Jahr geplant, sollte zur 775-Jahr-Feier der Ortschaft beendet sein. Doch die Region Westlausitz, die mit Fördermitteln kleinere Gemeinden unterstützt, machte einen Fehler bei der Vergabe der finanziellen Mittel. Am Ende ging Arnsdorf leider leer aus. Das soll sich in diesem Jahr ändern. 150 000 Euro will die Gemeinde in die Gestaltung sowie die Schaffung neuer Parkplätze investieren, hofft dabei auf Fördermittel in Höhe von 100 000 Euro. Doch auch diese müssen noch beantragt und genehmigt werden.

Gegen den diesjährigen Haushalt gab es übrigens keinerlei Beschwerden. Auch nicht von den Bürgern der Gemeinde. „Es wollte auch niemand den Haushalt einsehen“, berichtet Kämmerin Margit Porst. Die Aufnahme eines Kredits – und damit eine Neuverschuldung der Gemeinde – sei in diesem Jahr ebenfalls nicht geplant. Deswegen geht die Verwaltungsmitarbeiterin auch davon aus, dass die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreis Bautzen gegen den Finanzplan der Gemeinde nichts einzuwenden hat.

