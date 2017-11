Geld für Denkmale reicht nicht Im Landkreis Meißen kann nur etwa ein Drittel gefördert werden. Bei vielen geht es gerade mal um eine Notsicherung.

Die denkmalgeschützte Flugplatz-Halle des Fliegervereins Dresden an der Ortsumgehung Großenhain bekam einen Zuschuss für die Notsicherung des Daches.

In der Kirche von Constappel muss viel im Kirchenschiff restauriert werden.

Die Villa Meyerburg in Radebeul, oberhalb von Niederlößnitz zwischen dichtem Baumbewuchs. Hier gehen gerade erste Sanierungsarbeiten zu Ende.

Landkreis Meißen. Die Villa Meyerburg liegt fast vollständig hinter Bäumen verborgen. Hoch über dem Westen Radebeuls thront sie – vor über 100 Jahren 1910/1911 im Auftrag des Dresdner Fabrikanten Otto Meyer nach Entwürfen des renommierten Dresdner Architekturbüros Schilling & Graebner erbaut. Erst jetzt, da die Blätter gefallen sind, wird deutlich, an dem Gebäude sollte was getan werden.

Die Eigentümer sind auch schon dabei. Sie haben die Dombauhütte Meißen mit Sanierungsarbeiten beauftragt. Deren Geschäftsführer Fridhjof Müller sagt: „Der Außenputz der Südfassade, Teile der Ostfassade, Sandstein und Fenstergesimse werden in Ordnung gebracht und erneuert.“ Auch zwei Ornamente des schlossartigen Landhauses sind inzwischen aufgearbeitet.

Die Villa Meyerburg gehört zu den Gebäuden, welche der Landkreis Meißen mit den ihm zugewiesenen staatlichen Denkmalfördermitteln unterstützen kann. Andreas Herr, der auch für den Denkmalschutz zuständige Baudezernent für den Landkreis, hat aber eine Liste mit 44 Anträgen vor sich. Allein 15 davon sind Anträge zur Notsicherung vor dem völligen Verfall. Dazu gehört ein Flugzeughangar in Großenhain. Die Unterstellhalle brauchte dringend ein neues Dach, um sie vor Nässe zu schützen. Der Hangar gehört zum ehemaligen Militärflughafen und hat deshalb auch militärgeschichtliche Bedeutung, heißt es in der Begründung, warum es dafür Fördermittel gab.

Genauso wie die Kirche in Constappel bei Klipphausen oder ein Wohnstallhaus in Lommatzsch. Das Kirchenschiff muss in Constappel restauriert werden. Die Wallfahrtskirche aus dem 12./13. Jahrhundert braucht neue Sandsteinplatten, das Gestühl muss repariert werden, Malerarbeiten an Wänden, Gestühl und Wandpaneel sind so nötig wie an der Logenbrüstung, der Kanzel und dem Taufstein.

An dem Wohnstallhaus in Lommatzsch ist ebenfalls eine Notsicherung nötig, für das Dach und die Gauben, damit drunter nicht noch mehr vom Regenwasser angegriffen wird.

Selbst der Laie kann sich vorstellen, dass allein für diese vier Bauwerke Hunderttausende Euro gebraucht werden, um sie als Denkmale und damit steinerne Gedächtnisse im Kreis zu erhalten. Doch das Geld reicht hinten und vorne nicht. Ganze 334 807,70 Euro hat der Landkreis für dieses Jahr als Zuschuss zur Verfügung. „Würden die 44 Antragsteller für 2017 bedient, bräuchten wir reichlich eine Million Euro“, sagt Andreas Herr.

6 500 Denkmale gibt es im Kreis

Im vorigen Jahr sah es nicht besser aus. 71 Anträge gab es, um Fördermittel zu erhalten, mit denen ein Teil der Mehrkosten durch denkmalgerechte Sanierung gedeckt werden sollte. Lediglich 31 Anträge konnten bewilligt werden, weil nur 365 000 Euro da waren. Und auch davon sind wieder die Hälfte Notsicherungen, damit die Gebäude vom Zahn der Zeit nicht ganz zerstört werden. Der Baudezernent: „Uns bleibt nur, immer wieder eine Prioritätenliste zur Hand zu nehmen und das Allerdringlichste abzuarbeiten.“ Rund 6 500 Denkmale gibt es im Kreis, allein im Bereich Radebeul und Meißen etwa 1 000.

Aktuell, so das Landratsamt, werden 17 Projekte von den beantragten 44 gefördert. Baudezernent Andreas Herr hat auch noch eine gute Nachricht.: Aufgrund von Rückflussmitteln ist noch Geld für ein weiteres Vorhaben da. Aus Rückerstattungen und Zinsen seien im Landratsamt gut 58 000 Euro angekommen, die auch gleich wieder für Denkmale eingesetzt werden sollen, welche auf der List stehen.

Was die Meyerburg hoch oben über Altfriedstein in Radebeul betrifft, so sind die Handwerker dort schon ganz ordentlich vorangekommen. Die südliche Fassade leuchtet inzwischen hell in der Sonne, die graue, dunkle Nordseite verlangt noch nach neuem Putz.

