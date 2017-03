Geld für den Wohnsitz im Alter Eine staatliche Bank fördert den Umbau zum altersgerechten Wohnsitz. Im Kreis hat das schon mehr als 300-mal geklappt.

Viele ältere Menschen wünschen sich, dass sie möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können. Oft wollen sie erst dann in ein Altersheim umziehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dieses Ansinnen unterstützen auch die jüngsten Pflegereformen des Bundes. Doch wer seine Wohnung oder sein Haus möglichst lange nutzen will, muss oft teure Umbauten vornehmen, damit die eigene Immobilie barrierefrei ausgestattet wird. Schwellenfreie Duschkabinen, breite Türrahmen, durch die Rollatoren und Rollstühle passen, und Treppenlifte sind gängige Umbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen werden von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt. Dabei gibt es zwei Modelle: Entweder kann ein direkter Zuschuss in Höhe von 12,5 Prozent der Gesamtkosten beantragt werden. Dieser beträgt aber maximal 6 250 Euro. Man kann aber auch einen günstigen Kredit in Höhe von bis zu 50 000 Euro bekommen, der bei einer Laufzeit von zehn Jahren mit nur 0,75 Prozent Verzinsung zurückgezahlt werden muss.

Der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) zufolge hat die KfW-Bank im vergangenen Jahr allein im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge solche Umbauten 311-mal gefördert. „Dennoch bleibt noch viel zu tun“, sagt Jörg Borowski, der Bezirksvorsitzende der IG Bau. „Auch junge Familien können von einem Umbau profitieren. Wo heute ein Kinderwagen durch die extra breite Zimmertür rollt, passt in 40 Jahren auch ein Rollator durch.“ Die Gewerkschaft schätzt unter Berufung auf eine Studie des Pestel-Institutes, dass im Jahr 2035 etwa 80 000 Menschen im Landkreis leben werden, die dann mindestens 65 Jahre alt sind.

