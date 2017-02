Geld für den Sonnenkäfer ist da Großenhain bekommt von Sachsen 1,6 Millionen zum Bauen. Wer ist der Glückliche?

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am 31. Januar erhielt die Stadt Großenhain den ersten von vier Zuwendungsbescheiden aus dem Budget „Sachsen“ des Investkraft-Programms „Brücken in die Zukunft“. Mit der Fördermittelzusage der SAB stehen der Stadt rund 53 000 Euro zum Anbau einer Flucht- und Rettungstreppe mit Außenanlage für die Kindertagesstätte Am Schacht (Sonnenkäfer) zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 90 000 Euro. Im November 2016 wurde der Bauantrag gestellt. Der geplante Baubeginn ist für September vorgesehen. Zurzeit besuchen 84 Kinder die Einrichtung in zwei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen. 1997 wurde das Gebäude saniert. Im Zuge der Entwicklung des Bildungs- und Betreuungsstandortes „Am Schacht“ ab 2007/2008 folgten weitere Baumaßnahmen, wobei auch das großzügige Außengelände neu gestaltet wurde.

Die Stadt hat außerdem Fördergelder für die Sanierung der Grundschule am Bobersberg, die Außenanlagen der Kita Chladeniusstraße sowie den barrierefreien Umbau des Zugangs zur Außenstelle des Gymnasiums beantragt.

