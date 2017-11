Geld für den kleinen Land(auf)schwung Vereine aus Hartha, Marbach sowie Wetterwitz haben bereits von dem Geld profitiert. Bis zu 3 000 Euro sind zu haben.

Die Seifersdorfer bekommen einen neuen Spielplatz. Wann, das kann Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) noch nicht genau sagen. Aber die Spielgeräte sind vor Kurzem schon eingetroffen. Sie müssen nur noch aufgebaut werden. Das wollten die Seifersdorfer selbst übernehmen, sagt Kunze. „Die alten Spielgeräte wurden abgebaut. Sie entsprachen nicht mehr der technischen Norm“, so Kunze.

Bei der Finanzierung der Geräte gab es auch Unterstützung aus dem Kleinprojektepool des Landkreises Mittelsachsen. Rund 2 700 Euro sind an den gemeinnützigen Verein geflossen, der die Seifersdorfer bei dem Projekt unterstützt.

In Seifersdorf sind es die Spielgeräte, auch in Wetterwitz ist es ein Wipptier für Kinder, in Marbach eine flexible Vereinshütte – die Liste der Projekte, die bisher aus dem Pool für Kleinprojekte finanziert worden sind, ist lang. Insgesamt 26 Vorhaben umfasst sie.

Jetzt gibt es wieder Geld für das kommende Jahr, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Ab sofort können die Vereine und Institutionen wieder ihre Förderanträge stellen. Zwischen 500 und 3 000 Euro können sie für Projekte erhalten, mit denen der Zusammenhalt und das Miteinander der Anwohner eines Ortes gestärkt werden. Voraussetzung ist, dass das Projekt im Landkreis Mittelsachsen realisiert wird und es bis zum 31. Dezember 2018 umgesetzt werden kann. Wie bei Förderungen üblich, kommen die Antragsteller auch bei den Kleinprojekten nicht ohne Eigenanteil aus. Der beträgt zehn Prozent, kann aber auch in Eigenleistung abgerechnet werden.

Gute Erfahrungen in Wetterwitz

Im Vergleich zu anderen Fördermöglichkeiten soll die Unterstützung im Rahmen des Kleinprojektepools unkomplizierter sein, sagte Kerstin Adam-Staron von der Regionalen Entwicklungsagentur Land(auf)schwung Mittelsachsen. „Die Anforderungen an das Verfahren sind niedriger“, ergänzte Adam-Staron. Das bestätigt auch Martina Arnold vom Verein Wetterhöhe 318. „Es hat alles gut funktioniert“, sagt sie. Der Verein hat 3 000 Euro für ein Wipptier bekommen, welches für einen Guck- und Quatschplatz in Wetterwitz gedacht ist.

Doch noch ist der Platz nicht fertig gestaltet. Einige Bordsteine wurden bereits gesetzt, auch der Frostschutz ist da. Nun müsse noch gepflastert werden, sagt Martina Arnold. Das übernehmen die Vereinsmitglieder selbst.

Der Bedarf an Unterstützung für kleine Initiativen sei groß im Landkreis, sagt Kerstin Adam-Staron. Pro Verein kann zunächst ein Vorschlag eingereicht werden. Ob dieser den Anforderungen entspricht, entscheidet eine Projektjury.

Das Geld, welches für den Kleinprojektepool zur Verfügung steht, erhält der Landkreis vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Projektes Land(auf)schwung. Mittelsachsen ist einer von 13 Landkreisen, die vom Bund ausgewählt worden sind, das Projekt umzusetzen. Insgesamt stehen dafür 2,25 Millionen Euro zur Verfügung, über die das Projektteam frei entscheiden kann. Ursprünglich waren es 1,5 Millionen Euro. Doch der Landkreis hat vor einigen Monaten noch einmal 750 000 Euro zusätzlich erhalten. Damit verlängert sich auch die Laufzeit des Projektes, das eigentlich Mitte 2018 enden sollte. Ein Teil des Geldes steht für die Kleinprojekte zur Verfügung.

Die Unterlagen für die Antragstellung gibt es auf www.landaufschwung-mittelsachsen.de/kleinprojekte.html.

