Geld für den Familienurlaub

Der Freistaat unterstützt wieder Familien mit geringem Einkommen bei der Finanzierung ihres Urlaubs. Zu den Voraussetzungen gehört, dass es sich mindestens um sieben Tage zusammenhängenden Urlaub in Deutschland handelt. Für die Unterkunft muss eine Rechnung vorgelegt werden. Die Einkommensgrenzen werden nach der Zahl der zur Familie gehörenden Personen festgelegt. Die Anträge können bei der sozialen Beratung von Diakonie und Caritas gestellt werden. Sie haben Büros in Pirna auf der Rottwerndorfer Straße 45 ( 03501 571577) und auf der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 1a, ( 03501 443470), in Heidenau auf der Ernst-Schneller-Straße 1 ( 03529 5290038) und in Neustadt auf der Bahnhofstraße 36 ( 0157 82 378893). (SZ/sab)

zur Startseite