Geld für Demokratieprojekte beantragt Bautzen fordert jetzt die versprochene Unterstützung von Bundesministerin Schwesig ein – und schmiedet schon mal Pläne.

Bautzen darf auf eine Förderung von maximal 100 000 Euro hoffen. Die Stadtverwaltung hat sich jetzt für dieses Geld vom Bund beworben. Dabei handelt es sich um die Unterstützung, die Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD) in einer Talkshow der Stadt zusicherte. Nach den Krawallen auf dem Kornmarkt versprach sie, Bautzen zu helfen (SZ berichtete). „Wir wollen die Hilfe nun in Anspruch nehmen“, erklärt Oberbürgermeister Alexander Ahrens. Die Stadt beteiligt sich damit am Projekt „Partnerschaften für Demokratien“. Die Bewerbung kommt in letzter Minute. Bis Ende dieser Woche hatte die Stadt Zeit, sich für das Projekt ins Gespräch zu bringen.

Ursprünglich wollte Ahrens mit dem Geld einen Jugendklub errichten. Doch das Bundesministerium kann eine solche Einrichtung nicht finanzieren. Stattdessen darf die Stadt die Förderung nutzen, um Projekte zum Thema „Stärkung der Zivilgesellschaft“ und „Demokratieschulung“ umzusetzen. Die Bewerbung ist allerdings nur der erste Schritt. Das Bundesministerium muss den Wünschen der Stadt noch zustimmen. Frühestens im Mai kann die Verwaltung mit dem Geld rechnen.

Derweil führt Ahrens schon Gespräche mit jenen, die solche Projekte umsetzen können. Dabei hat er mit dem Argo-Team aus Berlin Kontakte geknüpft. Zum Team gehören Politologen, die Kommunen beraten, ihnen helfen, damit lokalpolitische Entscheidungen bei den Bürgern auf mehr Verständnis treffen. Ähnliche Ziele hat auch das Kulturbüro Sachsen, eine weitere Organisation, mit der sich Ahrens getroffen hat. „Beide entwickeln jetzt für uns Ideen, die dann den in der nächsten Stadtratssitzung im März vorgestellt werden sollen“, erklärt Stadtsprecher André Wucht.

Bautzens Oberbürgermeister wünscht sich, dass in der Stadt mehr miteinander geredet wird und mögliche Probleme schneller erfasst werden können. Eine Methode dafür könnte eine Zukunftswerkstatt sein. Dabei kommen Interessierte in Gruppen zusammen und erarbeiten, wie die Situation vor Ort ist, und welche Veränderungen es zukünftig geben soll. Es geht aber auch um Projekte zur Prävention von Rechtsextremismus. (SZ/mho)

