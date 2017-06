Geld für Demokratie-Projekt Die Stadt Bautzen bekommt 85 000 Euro für ein besonderes Vorhaben.

© dpa

Die Stadt darf sich noch in diesem Jahr über eine Förderung von 85 000 Euro freuen. Um dieses Geld vom Bund hatte sich die Stadtverwaltung Anfang des Jahres beworben. Dabei handelt es sich um die Unterstützung, welche die damalige Bundesministerin Manuela Schwesig (SPD) in einer Fernseh-Talkshow der Stadt zusicherte. Nach den Krawallen auf dem Kornmarkt versprach sie, Bautzen zu helfen. Das Geld will die Stadt nun für das Projekt „Demokratie leben“ verwenden. Dabei geht es darum, alle Akteure vor Ort zu unterstützen, die sich gegen Extremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt engagieren. Der Bautzener Stadtrat hat beschlossen, dass das Steinhaus einen Zuschuss von 30 000 Euro erhält. Das Steinhaus koordiniert die Partnerschaften für das Projekt.

Ursprünglich wollte Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) mit den Fördergeldern einen Jugendklub in der Stadt errichten. Doch das Bundesministerium erklärte, eine solche Einrichtung nicht finanzieren zu können. (SZ/mho)

zur Startseite