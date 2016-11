Lichtblick Geld für Bett und Waschmaschine Krankenschwester will Alisa Böhm werden – das Geld, das sie bekommt, reicht nicht, um eine Wohnung einzurichten.

Noch reichlich leer sieht es in Alisa Böhms Wohnung aus, doch „das wird nach und nach“, ist die junge Frau optimistisch. „Lichtblick“ hilft ihr dabei. © Claudia Hübschmann

Die Situation ist vertrackt: Alisa Böhm hat sich eine Zwei-Raum-Wohnung gesucht, weil ihre Mutter zum kleinen Bruder noch ein Baby bekommen hat und zu Hause zu viel Trubel ist, um sich auf das Lernen für die Prüfungen, die ab Januar anstehen, zu konzentrieren. „Nun ist die Wohnung total leer. Das Einkommen ist so gering, dass sie sich keine Möbel etc. leisten kann. Da Frau Böhm keine ALG II-Empfängerin ist, bekommt sie auch keine Ersteinrichtungsbeihilfe.“ Das hat Johannes Albrecht vom Diakonischen Werk in Meißen an „Lichtblick“ – die Hilfsinitiative der Sächsischen Zeitung – geschrieben. Das war am 19. September. Am 26. September erhielt Alisa eine Spendenzusage von „Lichtblick“ über 500 Euro. „Ich habe mir ein Bett und eine Waschmaschine von dem Geld gekauft“, sagt die 22-Jährige, und dann rechnet sie vor, wie das mit dem Geld ist.

So hilft man zurück 1 von 5 weiter Am 29. Oktober 2016 startete Lichtblick die 21. Spendenaktion. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen, die in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich an Sozialverbände, Sozialämter und Vereine, mit denen Lichtblick kooperiert. Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de Post: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden, Internet: www.lichtblick-sachsen.de Konto-Nummer: Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

Als Lehrling zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, zu Deutsch, zur Krankenschwester, erhält sie monatlich 690 Euro Ausbildungsvergütung. Davon gehen knapp hundert Euro für die Monatskarte ab, denn die praktische Ausbildung ist zwar im Fachkrankenhaus Coswig, doch die Berufsschule in Dresden, weshalb drei Tarifzonen fällig sind. Die Miete für ihre kleine Wohnung kostet 340 Euro warm. Bleiben also noch 250 Euro im Monat zum Leben. Dass davon keine Wohnung einzurichten ist, liegt auf der Hand.

„Ich bin jemand, der eigentlich immer versucht, anderen zu helfen, jetzt habe ich selbst Hilfe benötigt. Die Spende war natürlich eine große Erleichterung für mich.“ Wenn alles klar geht mit den Prüfungen, ist Alisa Ende August kommenden Jahres fertig mit der Ausbildung. Ab September 2017 könnte sie in ihrem Beruf arbeiten. Die Chancen dafür stehen gut: „Ich habe ein Übernahmeangebot und würde mich sehr freuen, wenn es klappt. So gesehen bin ich guter Dinge, was die Zukunft betrifft.“

zur Startseite