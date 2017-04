Geld für Baumhaus und Sitzbühne Drei Projekte bekommen Geld von einer Stiftung. Die Zeit für die Umsetzung der Vorhaben ist knapp bemessen.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) vergibt insgesamt 40 000 Euro Fördergeld. Auch drei Projektträger aus der Region Döbeln gehörten zu den insgesamt 25 Begünstigten, die eine Unterstützung im Aktionsprogramm „Hoch vom Sofa“ erhalten. Zur Auftaktveranstaltung sind die Vereine und die „Macher“ selbst dann für Anfang Mai nach Chemnitz und Dresden eingeladen.

Geld bekommt die Kindervereinigung Leipzig. Sie plant, in den Klostergärten in Döbeln eine Wand zu gestalten. Vorher muss diese von Jugendlichen erst einmal gereinigt und hergerichtet werden.

Das nächste Team, das Geld bekommt, ist das des Regenbogenbusses. Es betreut auch das Alternative Jugendzentrum (AJZ) in Leisnig. Dort soll im Außenbereich ein sogenanntes Sit and Stage entstehen. Dahinter verbirgt sich eine Sitzgelegenheit, die bei Bedarf relativ unkompliziert in eine Bühne verwandelt werden kann. Bauen wollen junge Leute das selbst. Die Förderung benötigen sie zum Kauf von Material.

Ähnlich sieht es beim Projekt Baumhaus aus. Das hat der Klosterbucher Verein „Be-greifen“ bei der DKJS eingereicht. Er hat vor, unter der Überschrift „In den Baumwipfeln“ ein Baumhaus zu bauen. Alle Projekte müssen bis September umgesetzt sein. Das Aktionsprogramm „Hoch vom Sofa“ will Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren ermuntern, sich einzumischen und Ideen umzusetzen.

