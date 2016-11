Geld für Aufzug an Brühlscher Terrasse Der Freistaat stockt seine Summe auf. Bevor aber gebaut werden kann, muss die Landeshauptstadt nachziehen.

Schon lange ist er gefordert, nun könnte in den Personenaufzug an der Freitreppe zur Brühlschen Terrasse im wahrsten Wortsinn Bewegung kommen. Der Freistaat Sachsen will die Mittel für einen Bau des barrierefreien Zuganges zum Balkon Europas aufstocken, um 250 000 Euro auf knapp 1,5 Millionen Euro. Darauf haben sich die Landtagsfraktionen von CDU und SPD jetzt geeinigt. Das Geld soll projektbezogen im nächsten Doppelhaushalt eingeplant werden. „Das Wahrzeichen in der Altstadt ist ein Magnet für Besucher und muss deswegen auch für alle erlebbar sein“, erklärt SPD-Abgeordneter Harald Baumann-Hasske.

Allerdings bleibt eine Hürde. Denn der Freistaat investiert und lässt nur bauen, wenn die Stadt Dresden mitzieht. „Der Stadtrat sollte den städtischen Teil zur Finanzierung des Vorhabens im Haushalt bereitstellen“, sagt Albrecht Pallas, Sprecher für Stadtentwicklung der SPD-Landtagsfraktion. „Offene Fragen rund um den Denkmalschutz oder die Verantwortlichkeit für zukünftige Betriebskosten müssen zügig geklärt werden.“

Das Rathaus sieht sich nun in der Pflicht. „Die Landeshauptstadt hat ein großes Interesse daran, dass die Brühlsche Terrasse für Dresdner und Touristen barrierefrei zugänglich ist“, sagt Sprecher Kai Schulz. „Die Gespräche mit dem Freistaat befinden sich auf gutem Weg.“ Doch solange die Abstimmungen nicht abgeschlossen sind, kann nichts Konkretes gesagt werden.

Die preiswerte Variante eines Glasaufzuges direkt an der Seite der Freitreppe wird aus Denkmalschutzgründen nicht favorisiert. Stattdessen soll der Fahrstuhl im Turmbereich des benachbarten Ständehauses installiert werden. Im Dreigeschosser haben das Oberlandesgericht und das Landesamt für Denkmalpflege ihren Sitz. Wenn der Fahrstuhl eingebaut ist, müsste das Ständehaus durchgehend geöffnet sein, um ihn auch rund um die Uhr nutzen zu können. Das Sächsische Immobilien- und Baumanagement als Verwalter sieht darin kein Problem, obwohl das Gebäude zurzeit zeitweise schließt.

