Geld aus Ladenkasse gestohlen

Nossen. Ein 19-Jähriger wollte am Dienstagabend mit einem VW Caddy auf der B 101 am Abzweig Siebenlehn nach rechts abbiegen. Dabei stieß er gegen eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3000Euro.

Einbruchsversuch vereitelt

Riesa. Dienstagnacht schlug ein Unbekannter eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Stendaler Straße ein und versuchte, in den Verkaufsraum zu gelangen. Eine Anwohnerin war auf das Treiben aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Der verhinderte Einbrecher flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Am Geschäft entstand ein Schaden von etwa 1000Euro.