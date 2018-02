Geld aus Banküberfall bleibt verschwunden

Ein Fahrzeug der Kriminaltechnik am 26.01.2018 vor der Sparkassenfiliale in Königshufen. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Noch immer keine Spur von der Beute nach dem Überfall auf die Sparkassenfiliale in Königshufen: Die Ermittlungen zu der räuberischen Erpressung am 26. Januar dauern an, teilt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mit. „Trotz mehrfacher, intensiver Suche war das erbeutete Bargeld bislang nicht aufzufinden“, so Thomas Knaup. Es soll sich um einen höheren vierstelligen Betrag handeln. Der mutmaßliche Bankräuber hatte sich einer Polizeistreife gestellt. Er gab später an, das Geld auf der Flucht verloren zu haben. (SZ/mk)

