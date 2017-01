Geld aus Backshop geklaut Unbekannte Diebe brachen in einen Bannewitzer Einkaufsmarkt ein. Anschließend stahlen die Täter Bargeld aus einem Backshop.

© Marko Förster

Bannewitz. Einbrecher suchten am Dienstagmorgen einen Bannewitzer Einkaufsmarkt auf und klauten Bargeld. Die unbekannten Täter brachen in einen Einkaufsmarkt an der Kirchstraße ein. Die Diebe hebelten zunächst die Schiebetür des Eingangs auf und begaben sich zu einem im Inneren gelegenen Backshop. Laut Polizeiangaben klauten sie aus dessen Geschäftsräumen schließlich einen Tresor mit einer unbekannten Menge Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

