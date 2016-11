Gelbe Tonnen werden ausgeliefert Ab Montag werden die Behälter in der Region aufgestellt. Die Entsorgungsgesellschaft hat einen straffen Zeitplan erstellt.

In Leisnig und Roßwein werden ab Montag die ersten gelben Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 240 Liter aufgestellt. Das teilte Maria Wächter von der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH mit.

Nach langen Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland können nun auch die Städte mit der Gelben Tonne ausgerüstet werden, die bisher noch den Gelben Sack nutzen mussten. Das betrifft alle Städte im Altkreis Döbeln.

Es gibt zwei Arten von Tonnen: mit zwei Rädern (240 Liter) sowie mit vier Rädern und einem Fassungsvermögen von 1 100 Liter. Die großen Tonnen werden am Montag in Roßwein, am Dienstag in Waldheim, am Mittwoch in Hartha und am Freitag in Leisnig aufgestellt. In Döbeln erfolgt die Auslieferung zwischen Donnerstag und Mittwoch, 30. November. Bis zum 7. Dezember sollen alle kleinen Tonnen stehen.

„Die Gelben Tonnen sind mit einem Chip ausgerüstet, über den die Zahl der Leerungen ermittelt werden kann“, so Maria Wächter. Dadurch könne die künftige Tourenplanung optimiert werden. Außerdem werde es möglich, den Behälter einem Grundstück direkt zuzuordnen.

Die Tonnen können ab dem 1. Januar 2017 benutzt werden. „Genaue Informationen sind auf einem Informationsblatt im Behälter zu finden“, so Maria Wächter. (sol)

www.ekm-mittelsachsen.de

