Gelbe Säcke werden geholt Am Freitag wird eine Extrarunde in Dipps und Altenberg gefahren, um gelbe Säcke zu sammeln. Klappt das wieder nicht, gibt es einen Plan B.

Auch im Unterdorf von Obercunnersdorf liegen noch gelbe Säcke rum, die nicht abgeholt wurden. Nun ist Abhilfe in Sicht. © Frank Baldauf

Am Freitag fährt die Entsorgungsfirma Kühl im Stadtgebiet von Dippoldiswalde und Altenberg eine Extrarunde zum Einsammeln der gelben Säcke. Dabei soll das gesamte Stadtgebiet erfasst werden, wie Judy Zornsch, die stellvertretende Leiterin des Dippser Ordnungsamts, informierte. Das ergab sich aus einer Rücksprache, welche am Donnerstag Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dipps mit Kühl geführt hatten.

Allerdings spielt das Wetter nicht ganz mit. Am Donnerstagnachmittag kam eine Unwetterwarnung wegen Sturm vom Deutschen Wetterdienst und weitere Niederschläge waren auch angekündigt. Sollte es also wieder Probleme mit dem Einsammeln der gelben Säcke geben, weil es in der Nacht geschneit hat, dann werden Container aufgestellt. Die Dippser hätten dann die Möglichkeit, darin die Säcke abzulegen. Dazu kündigte das Ordnungsamt eine erneute Information an.

Regulär sollten die Säcke in Dippoldiswalde am Donnerstag vergangener Woche abgeholt werden. Dabei gab es Probleme. Seitdem stehen an verschiedenen Ecken die Säcke herum.

zur Startseite