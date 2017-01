Gelbe Säcke unter Schnee versteckt In den Städten hakte es beim Abholen der Säcke. Teilweise stehen sie immer noch rum. Das Duale System verspricht Abhilfe.

Hier standen am Dienstag in Dipps Säcke, die vergangenen Donnerstag geholt werden sollten. © Frank Baldauf

Vergangenen Donnerstag gab es Probleme beim Einsammeln der Gelben Säcke im Stadtgebiet von Dippoldiswalde. In manchen Straßen sind sie anstandslos abgeholt worden, in anderen sind sie stehengeblieben und liegen rum, teilweise über Tage. Schuld daran war der Wintereinbruch, wie die beauftragte Entsorgungsfirma Kühl über das Duale System mitteilen ließ. Teilweise blockieren die Säcke jetzt die anderen Mülltonnen, deren regulären Abholtermine diese Woche im Plan stehen.

Erste Anfragen beim Zweckverband Abfallwirtschaft und bei der Firma Kühl brachten kein befriedigendes Ergebnis. Die Gelben Säcke hätten demnach erst wieder beim nächsten regulären Termin in vierzehn Tagen abgeholt werden sollen. Jedoch brachte ein Telefonat der Sächsischen Zeitung mit der „Duales System Holding“ in Köln etwas in Gang. Das Duale System vergibt den Grünen Punkt und ist anschließend für das Einsammeln der Verpackungen verantwortlich. Dafür vergibt es vor Ort Aufträge an Entsorgungsfirmen.

Jedenfalls hat das Duale System mit Kühl vereinbart, dass der Entsorger am Freitag, dem 13. Januar, zumindest die Städte Dippoldiswalde und Altenberg mit einem zusätzlichen Fahrzeug abfahren lässt und übrige Gelbe Säcke einsammelt. Die Entsorger hoffen, dass bis dahin noch etwas Schnee taut. Denn manche Gelben Säcke sind unterm Schnee nicht zu sehen. „Ob die Abholung auch bei gravierendem Neuschnee funktionieren wird, bleibt abzuwarten“, teilt Norbert Völl, der Pressesprecher des Dualen Systems, mit.

