Gelbe Katze vorm Rathaus Die Stadt investiert in Spielmöglichkeiten für Kinder. Aber nicht alles funktioniert wie geplant. Einige Firmen können nicht liefern.

zurück Bild 1 von 3 weiter Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer probiert die gelbe Katze vorm Rathaus aus. Baudezernent Thomas Hanns krault ihr unterm Kinn. Sie ist eine von zehn Spielfiguren, die in der Stadt aufgestellt wurden. Der Bär sitzt in der Breiten Straße. © Andre Braun Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer probiert die gelbe Katze vorm Rathaus aus. Baudezernent Thomas Hanns krault ihr unterm Kinn. Sie ist eine von zehn Spielfiguren, die in der Stadt aufgestellt wurden. Der Bär sitzt in der Breiten Straße.

Dieser Bär sitzt in der Breiten Straße.

Janine George und die zweijährige Loz aus Ebersbach haben eine Menge Spaß, auch wenn sie das neue Spielgerät neben dem Bolzplatz noch nicht benutzen dürfen. Es fehlt noch ein Gerät und die Abnahme durch den TÜV.

Manche Passanten werden sich am Montag beim Gang durch die Innenstadt verwundert die Augen gerieben haben. Sitzt da doch selbstzufrieden ein Bär mit weggestreckten Beinen mitten in der Fußgängerzone auf der Breiten Straße, knapp eine halbe Tonne schwer, gegossen aus massivem Beton. Auf dem Niedermarkt und vor dem Rathaus sitzen Katzen.

Auch ein Dackel und ein Pony sind aufgestellt worden. Vor dem Buchladen in der Ritterstraße ist ein Huhn zu entdecken, eine Schnecke, über 200 Kilo schwer, im Biergarten am Rathaus. Die zehn Spielfiguren gehören zum letzten großen Projekt, das die Stadt mit Geld für das Sanierungsgebiet realisiert. Dazu gehören auch noch Spielgeräte. Kosten für alles: rund 90 000 Euro.

Nach 25 Jahren ist dies das große Finale fürs Sanierungsgebiet Innenstadt. Bis Jahresende sollen auch noch Spielgeräte im Braunschen Garten aufgestellt werden. Darunter eine Spielanlage mit Rutsche für kleinere Kinder. In die Breite Straße kommen im nächsten Frühjahr noch einige Geräte für physikalische Spielereien – Streifenspiegel, Prismensäule und Beton-Parabolspiegel, mit denen man sich auf große Entfernung unterhalten kann.

Damit ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Die Stadt hat noch mehr vor in Sachen Spielgelegenheiten. Drei Spielplätze sind geplant oder in Realisierung. Dort schleift es allerdings bei der Umsetzung. Am Sportplatz in Ebersbach steht schon seit einigen Wochen ein neues Spielgerät, das aber noch nicht benutzt werden darf. Eigentlich sollte der Spielplatz schon beim Vereinsfest im Sommer eingeweiht werden, aber die Firma habe erst nicht liefern können, sagte Ortsvorsteher Jürgen Müller.

Das große Spielgerät mit Rutschen und Klettermöglichkeiten wurde dann zwar aufgestellt, aber der Rasen war nicht in Ordnung. „Die Fläche war nicht richtig verdichtet. Wir haben das nicht abgenommen“, sagte Müller. Es ist nachgebessert worden und mittlerweile neuer Rasen gewachsen. Statt des ursprünglich geplanten Rollrasens wurde dieser eingesät. Für die eingesparten Kosten wird ein zusätzliches Spielgerät aufgestellt, ein Drehteller, sagte Müller. Der sei aber noch nicht geliefert worden. „Der Spielplatz muss erst vom TÜV abgenommen sein. Vorher werde ich ihn nicht freigeben“, so Müller. Es soll auch noch eine förmliche Eröffnung mit Vertretern des sogenannten Leader-Gebietes geben. Der Spielplatz sei das erste Vorhaben der neuen Förderperiode, das mit Geld aus diesem Programm zur ländlichen Entwicklung finanziert wurde.

Zu den beiden Spielplätzen auf Döbelner Gebiet geisterten auch immer mal neue Fertigstellungstermine herum, die aber samt und sonders nicht eingehalten wurden. Zuletzt war der September genannt. Aber bis heute sind der Aufbau des neuen Spielplatzes am Hauptbahnhof und die Erneuerung des Spielgeräts in der Wappenhenschanlage nicht erfolgt.

Das alte marode Spielschiff Hoppetosse in der Wappenhenschanlage ist seit Wochen abgebaut und der Fallschutzkies ausgeräumt. Zumindest in diesem Fall gibt es jetzt einen Termin. Das neue Spielschiff sei schon geliefert und müsse von der Firma nur noch aufgebaut werden, sagte Michael Thürer vom Sportamt der Stadt. Avisiert sei jetzt der 20. November als Baubeginn. „Für diesen Tag gibt es eine Zusage und ich hoffe, dass sie eingehalten wird“, so Thürer.

Eigentlich sollten sowohl die neue Hoppetosse als auch der Spielplatz am Hauptbahnhof in einem Zuge aufgebaut werden. Mit beiden Vorhaben ist nämlich dieselbe Firma beauftragt. Aber es gibt auch beim anderen Projekt Lieferschwierigkeiten. „Das sollte alles schon längst stehen“, sagte Thürer. Am Hauptbahnhof tat sich noch eine andere Schwierigkeit auf. Die Bahn als direkter Anlieger musste um eine Stellungnahme gebeten werden, so Thürer. Und das dauere. Vorbereitende Arbeiten seien aber jetzt auch schon erfolgt.

