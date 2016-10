Gelbe Karte für Raser An der Haßlauer Straße sollten zu schnelle Autos angehalten werden. Der Regen macht einen Strich durch die Rechnung.

Erster Polizeihauptkommissar Kai Kießling (links) und sein Kollege Polizeihauptkommissar Volker Töpfer sowie Hanna (von rechts), Maxi, Amelie und Ben bei der Aktion „Blitz für Kids“ an der Grundschule Am Weinberg in Roßwein. © Dietmar Thomas

Improvisation ist alles. Die Viertklässler der Grundschule Am Weinberg in Roßwein haben nicht so viele Autos anhalten können wie gedacht. Im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“ wollten die Kinder gemeinsam mit der Polizei an der Haßlauer Straße/Ecke Karl-Marx-Straße zu schnelle Autofahrer stoppen. Der Regen am Mittwochmorgen machte diese Pläne jedoch zunichte.

„Wir haben uns deshalb auf die Kontrolle der Fahrzeuge direkt vor der Schule beschränkt“, sagte Erster Polizeihauptkommissar Kai Kießling, der gemeinsam mit seinem Kollegen Polizeihauptkommissar Volker Töpfer vor Ort gewesen ist. Allerdings haben die Beamten und die Kinder dabei keine Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. „Kein Wunder, waren es doch meist Eltern, die ihre Kinder zur Schule gebracht haben“, so Kießling. Die Beamten nutzten aber die Gelegenheit, die Eltern auf die Haltesituation vor der Schule aufmerksam zu machen. Die Straße sei schmal und von beiden Seiten befahrbar. Deshalb sei Vorsicht angebracht. „Man muss das Kind nicht direkt vor dem Eingangstor absetzen. Es kann auch noch ein paar Schritte laufen“, so der Kießling.

Danach wurde die Blitzeraktion ins Klassenzimmer verlegt. „Wir haben den Kindern erklärt, wie sie sich selbst richtig im Straßenverkehr verhalten“, so Kai Kießling. Das beginne schon bei der Kleidung. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei es wichtig, dass man gut gesehen wird. „Helle Kleidung oder Reflektoren an der Jacke machen schon viel aus.“ Wenn die Kinder mit Fahrrädern unterwegs sind, dann sollten diese verkehrssicher sein.

Die Polizei initiierte die Verkehrssicherheitsaktion im Jahre 1995. Seit 1998 wird die Kampagne gemeinsam mit dem ADAC Sachsen durchgeführt. Kai Kießling ist von Anfang an dabei. Er schätzt ein, dass viele Grundschulen in der Region Döbeln weiter weg von der Straße stehen. Deshalb sei das Gefährdungspotenzial nicht so hoch.

Zwei Wochen lang läuft die Aktion „Blitz für Kids“. Ihr Ziel ist es, die Kraftfahrer immer zu einem verkehrsgerechten Verhalten zu animieren, zum Schutz der Kinder. „Kinder verhalten sich oft spontan und unberechenbar für Fahrzeugführer“, sagt Pressesprecherin Jana Kindt von der Polizeidirektion (PD) Chemnitz. Seit Montag sind die Beamten gemeinsam mit Schülern unterwegs, um den Verkehr zu kontrollieren. Heute zum Beispiel in Döbeln mit den Schülern der Grundschule Am Holländer.

Die Kinder verteilen dabei Karten. Für vorbildliche Autofahrer gibt es die „Grüne Karte“ mit der Aufschrift „Danke“. Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, bekommen die „Gelbe Karte“, wenn die Überschreitung im Verwarngeldbereich liegt. „Wer allerdings so schnell unterwegs ist, dass er ein Bußgeld bekommt, der muss das auch zahlen“, sagte Kai Kießling. In der kommenden Woche werden die Kontrollen ohne Beteiligung der Kinder fortgeführt. Dann sind die Polizisten auch wieder strenger: Jede festgestellte Ordnungswidrigkeiten wird mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet.

Im vergangenen Jahr war bei der Aktion „Blitz für Kids“ in der Region Döbeln die Geschwindigkeit von 195 Fahrzeugen gemessen worden. Davon sind 55 angehalten, bei 22 Kraftfahrern Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden. Der schnellste war mit 22 km/h über dem Erlaubten unterwegs. Das brachte ihm ein Bußgeld ein.

