Gelbe Karte für Dynamo

Der Karlsruhe-Aufmarsch der Dynamo-Fans in Tarnkleidung. © dpa

So viel musste Dynamo Dresden noch nie für das Fehlverhalten seiner Fans zahlen, jedenfalls nicht auf einmal: Die 75 000 Euro sind also ein Vereinsrekord, ein trauriger allemal. Zudem droht ein Ausschluss der Fans bei zwei Auswärtsspielen, die Bewährungsfrist läuft bis Ende März 2018.

Ist das nun eine harte Strafe oder eher ein mildes Urteil? Weder noch. Es ist angemessen und sinnvoll. Der Auftritt der Dynamo-Anhänger als „Football Army“ zum Spiel in Karlsruhe hatte für allgemeines Entsetzen gesorgt. Trotzdem hat das Sportgericht die Ereignisse offenbar sachlich beurteilt und sich nicht von der Macht der Bilder oder übereifrigen politischen Statements leiten lassen. Dafür spricht, dass die plakative und verbale Kriegserklärung an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in der veröffentlichten Begründung nicht erwähnt wird. Es geht nicht um die Tarnkleidung, sondern um Grenzverletzungen bis hin zu Straftaten.

Man darf dieses Urteil sogar als ein erstes Friedensangebot vonseiten des Verbandes an die Fanszene werten, wenn man die gewährte Bewährung für den Zuschauer-Ausschluss als Chance begreift. Es liegt an der aktiven Szene selbst, ob sie diese nutzen oder lieber wieder zündeln und randalieren will.

Der Verein hatte einen Maßnahmekatalog aufgestellt, um Vorfällen wie in Karlsruhe vorzubeugen. Das wurde vom Sportgericht offenbar gewürdigt, das weitere Auflagen erteilte. Diese umzusetzen kostet Geld. Deshalb ist es zielführend, dass Dynamo 30 000 Euro von der Strafe selbst für Sicherheit und Gewaltprävention einsetzen kann.

Für die Fans wird es Einschränkungen geben wie den Verkauf personalisierter Tickets bei brisanten Auswärtsspielen. Wer ernst genommen werden will und – zu Recht – einen offenen Dialog einfordert wie die Ultras Dynamo, muss die Regeln akzeptieren. Das ist nicht anders als auf dem Platz: Verstöße werden geahndet. Das Urteil ist eine Gelbe Karte für Dynamo. Und die richtige Entscheidung.

