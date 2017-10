Gelbe Karte für 30 Raser Die Aktion „Blitz für Kids“ ist ausgewertet. Der schnellste Kraftfahrer hatte 17 km/h zu viel auf dem Tacho.

Einmal im Jahr dürfen auch Schulkinder im Bereich Döbeln Kraftfahrer kontrollieren – im Rahmen der Aktion „Blitz für Kids“, die Beamte der Polizeidirektion (PD) Chemnitz Mitte September durchgeführt haben. Deren Ergebnisse liegen nun vor. Zwei Wochen lang haben die Polizisten den Verkehr vor Grundschulen beobachtet. Dabei wurden insgesamt 215 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Diese Zahl nannte Polizeisprecherin Daniela Koenig von der PD Chemnitz auf Nachfrage.

In der ersten Woche waren die Beamten an der Kunzemannschule in Döbeln sowie an der Pestalozzi-Grundschule in Hartha im Einsatz. Dabei durften sie auch Kinder der vierten Klasse begleiten. Diese hatten die Gelegenheit, mit den 85 angehaltenen Kraftfahrern zu sprechen. Darüber hinaus hatten die Schüler für die Fahrer, die sich an die Geschwindigkeit gehalten hatten, eine Grüne Karte mit der Aufschrift „Danke“. Wer zu schnell war, dem zeigte der Nachwuchs die gelbe Karte. In der ersten Woche kam dies bei elf Rasern vor. „Die höchste Überschreitung lag bei 16 km/h, also im Verwarngeldbereich“, so Daniela Koenig.

Weitere Kontrollen geplant

In der zweiten Woche waren die Beamten allein vor den Schulen im Einsatz. In dieser Zeit kontrollierten sie insgesamt 130 Fahrzeuge. Bei 19 wurde eine erhöhte Geschwindigkeit festgestellt. Der schnellste hatte 17 Stundenkilometer mehr als erlaubt auf dem Tacho. „Die höchste Überschreibung wurde in Döbeln im Bereich Bahnhofstraße/Wettinplatz gemessen“, informierte Koenig. Auch die 17 Stundenkilometer liegen noch im Verwarngeldbereich. Ein Bußgeld musste keiner der Kraftfahrer zahlen. Auch andere Verstöße wurden nicht festgestellt.

Mit den Aktionen „Blitz für Kids“ sowie „Sicherer Schulweg – hin und zurück“ setzt die Polizei zu Beginn des Schuljahres bei Kontrollen einen Schwerpunkt auf den Bereich Schule. Doch auch darüber hinaus fänden in unregelmäßigen Abständen Geschwindigkeitskontrollen vor Bildungseinrichtungen statt, sichert Polizeisprecherin Daniela Koenig zu.

Bei der Aktion „Sicherer Schulweg“ hatten die Beamten im Bereich Döbeln Mitte August elf Verstöße gegen Vorschriften im Straßenverkehr festgestellt. Meist waren die Fahrer zu schnell, in zwei Fällen Kinder falsch oder nicht gesichert.

