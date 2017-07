Gelbe Fahrräder für die O-See-Challenge Der Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer will zehn gelbe Fahrräder im Zittauer Stadtzentrum aufstellen.

Werbe-Fahrrad an einem Strand im französischen Salers. © privat

Zittau. Die Idee hat Matthias Schwarzbach aus Frankreich mitgebracht. Der Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) will am 27. Juli zehn gelbe Fahrräder im Zittauer Stadtzentrum aufstellen. An jedem Drahtesel ist ein wetterfestes Werbeplakat befestigt, das für die O-See-Challenge 2017 wirbt, die vom 18. bis 20. August am Olbersdorfer See stattfinden wird. „Die Franzosen werben so für die Tour de France“, erzählt Schwarzbach.

Als mögliche Aufstellungsorte hat er die Bautzner Straße, den Markt- und Rathausplatz, die Frauenstraße und die Neustadt im Auge. Die ausrangierten Räder spritzte Matthias Schwarzbach gemeinsam mit Malermeister Ronny Hausmann auf dem IHK-Gelände gelb, damit sie richtig auffallen. Sie sollen mit Drahtseil und Seilklemme- an Fahrradständern, Dachrinnen oder Straßenlampen gesichert werden. Grundstückseigentümer in der Innenstadt, die bereit sind, ein gelbes Fahrrad an ihrer Fassade zu positionieren, können sich bei der IHK in der Bahnhofstraße melden. Mit der Stadtverwaltung sei die Aktion abgesprochen, versichert der Zittauer IHK-Chef. Nach dem Ende der O-See-Challenge werden die Räder bis zum nächsten Jahr bei der der IHK eingelagert. (mh)

