Geländerbau-Finale an der Albertbrücke Die Doppelkonstruktion braucht noch Rostschutz. Jetzt hängt alles vom Wetter ab.

Beim Geländerbau auf der Albertbrücke geht es jetzt sichtbar vorwärts. Seit einer Woche ist der Geh- und Radweg auf der Westseite komplett frei. Der Bau des deutschlandweit berühmten Doppelgeländers hat sich so lange hingezogen, dass die Hälfte der Verbindung bis jetzt gesperrt bleiben musste. Ziel der Stadt war es, den Geländerbau bis zum Jahresende komplett abzuschließen. Das kann sich aber verschieben. Die Arbeiten sind stark wetterabhängig, sodass kein genauer Termin benannt werden kann, erklärt Rathaussprecherin Diana Petters.

Das Geländer ist jetzt auf der gesamten Westseite angebracht. Bauzäune stehen nur noch vor den 13 Aussichtsplattformen mit ihren Sandsteinbrüstungen über den Pfeilern. Vergossen werden müssen die Geländer noch dort, wo sie befestigt sind. Auf den Brüstungen stecken die kleineren Stahlaufsätze in Löchern, ansonsten sind die Geländerfüße in der Brückenplatte verschraubt. In einigen Bereichen müssen die Handwerker noch Farbe auf die Stahlkonstruktion aufbringen, um sie vor Rost zu schützen. Zudem sind an einigen Stellen Schweißarbeiten nötig.

Der Geländerbau auf dieser Brückenseite hatte im Juli dieses Jahres begonnen. Bekannt geworden ist die Doppel-Konstruktion wegen des enormen Aufwands. Neben dem Geh- und Radweg ist eine Höhe von 1,30 Metern vorgeschrieben. Den nach historischem Vorbild gegossenen Säulen fehlen aber 30 Zentimeter. Deshalb wurde das höhere schlichte Stahlgeländer zusätzlich an der Außenseite angebaut. (SZ/phi)

zur Startseite