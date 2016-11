Geländerbau auf Albertbrücke stockt Das höhere Geländer ist bereits montiert. Doch das schlechte Wetter hat die Monteure zu einer Pause gezwungen.

Auf der Westseite der Albertbrücke sind noch Montagearbeiten nötig © SZ/Peter Hilbert

Die Albertbrücke ist zwar bereits seit Anfang September freigegeben. Doch auf der Westseite ist der vier Meter breite Geh- und Radweg noch immer zur Hälfte gesperrt. Denn der Bau des mittlerweile deutschlandweit berühmten Doppelgeländers ist noch nicht komplett abgeschlossen. Das 1,30 Meter hohe neue Geländer ist zwar fertig, teilt Doris Oser, Referentin des Baubürgermeisters, mit. Doch kürzlich mussten die Arbeiten erst einmal witterungsbedingt unterbrochen werden.

Im Juli hatte die Montage des Doppelgeländers auf dieser Seite begonnen. Am elbaufwärts liegenden Brückenteil hatten die Handwerker dafür ein Jahr benötigt. Bekannt geworden ist die Konstruktion wegen des enormen Aufwands. Nach historischem Vorbild wurden in Schmiedeberg 500 gusseiserne Säulen gegossen, die in ihren Proportionen nicht verändert werden durften. Mit einem Meter sind sie aber nicht hoch genug. Deshalb hat die Stadt das höhere schlichte Stahlgeländer herstellen lassen. Das entspricht der Sicherheitsvorschrift neben dem Geh- und Radweg.

Auf der Westseite sind noch einige Montagearbeiten am kunstvollen Gussgeländer nötig. Außerdem müssen Geländerteile auf neun der 13 Sandsteinbrüstungen montiert werden. Das ursprüngliche Ziel war, den Geländerbau bis Jahresende abzuschließen. Erst dann kann der halb gesperrte Rad- und Gehweg wieder freigegeben werden. Ob der Termin gehalten wird, hängt vor allem vom Wetter ab. (SZ/phi)

