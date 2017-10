Geländer verbogen Die Polizei sucht nun nach einem LKW-Fahrer, der den Schaden verursacht haben soll.

© Symbolfoto: dpa

Ein bislang unbekannter Lkw hatte am 11. Oktober kurz vor Mitternacht die Hoflößnitzstraße in Richtung der Meißner Straße befahren. Kurz vor der Einmündung der Meißner Straße stieß er vermutlich mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen das rechtsseitig auf der Hoflößnitzstraße angebrachte Metallgeländer und ein Verkehrszeichen. Das Geländer wurde dabei stark verbogen.

Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1 000 Euro. Nach dem Crash entfernte sich der LKW in Richtung Dresden. Am Unfallort fanden Polizisten den Außenspiegel eines Lkw. Laut Zeugenaussagen waren am weißen Windfang über dem Führerhaus die Buchstaben „OLG“ zu erkennen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen und die Polizeidirektion Dresden telefonisch unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 2 weiter Opelfahrer mit 1,82 Promille gestoppt Thiendorf. Beamte des Polizeireviers Großenhain hatten Montagnachmittag einen Opel Kleintransporter auf der Straße Zur Brüdergemeinde gestoppt. Bei der Kontrolle des 45-jährigen Fahrers bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme, nahmen den Führerschein des Mannes in Verwahrung und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. BMW stößt mit Fiat zusammen Ebersbach. Am Montagmittag befuhr ein 62-Jähriger mit einem Fiat Ducato die Radeburger Straße im Ortsteil Rödern und wollte anschließend nach links in die Kirchgasse abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW. Dessen 51 Jahre alter Fahrer hatte seinerseits zum Überholen des Kleintransporters angesetzt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Autos summiert sich auf rund 7000 Euro.

