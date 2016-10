Geländer-Randale auf Albertbrücke

Das Brückengeländer besteht aus einer Sandsteinbrüstung und Geländersäulen aus Eisenguss. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Monteure bauen auf, Chaoten reißen nieder. So geschieht es jetzt beim historischen Brückengeländer an der elbaufwärts liegenden Seite der Albertbrücke. Übers Wochenende hatten Unbekannte eine 130 Kilo schwere gusseiserne Geländersäule erst auf die Sandsteinbrüstung gewuchtet, und sie dann auf die Neustädter Elbwiese fallen lassen. Das stellten die Geländerbauer am Montagmorgen fest, als sie zur Arbeit kamen.

Wie Brücken-Abteilungsleiter Andreas Gruner vom Straßenbauamt auf SZ-Anfrage mitteilt, wurde die Sandsteinbrüstung beschädigt und muss instand gesetzt werden. Die Säule kann nicht mehr verwendet werden. Ist keines der kunstvollen Gussteile als Ersatz vorhanden, muss es in Schmiedeberg neu gegossen werden. Bis Jahresende soll das Doppelgeländer an der Albertbrücke komplett montiert sein. (SZ/phi)

