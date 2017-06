Gelände soll von Müll und Wildwuchs befreit werden Die Bürgerstiftung ruft für Sonnabend zum zweiten Arbeitseinsatz an die Jahnhalle – es werden noch Helfer gesucht.

Am 24. Juni gibt es den nächsten Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Jahnhalle in Meißen. © Claudia Hübschmann

Engagierte aus der Bürgerstiftung Meißen und vom Freundeskreis Jahnhalle starteten Mitte Mai einen ersten Arbeitseinsatz auf dem Jahnhallen-Areal. 40 Helfer waren dabei aktiv und haben zusammen 190 Arbeitsstunden geleistet. Natürlich war nicht alles zu schaffen, was nötig ist, um das Außengelände zunächst einmal wieder in einen ansehnlichen und begehbaren Zustand zu versetzen. Darum entstand bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Wunsch, weitere Arbeitseinsätze anzuschließen. Das teilte die Sprecherin der Bürgerstiftung, Ina Heß, jetzt mit.

„Am 24. Juni ist es wieder so weit. Von 14 bis 17 Uhr soll gemeinsam Müll beräumt und das Gelände von Wildwuchs befreit werden. Jeder, der mit anpacken will, ist herzlich zum Mithelfen eingeladen.“ Arbeitskleidung und wenn möglich Arbeitshandschuhe sowie Gartenwerkzeug sollten mitgebracht werden.

Gut zu erreichen ist das Jahnhallen-Areal zu Fuß von der Görnischen Gasse aus über die Justusstufen, die direkt zur Jahnhalle führen. Nach getaner Arbeit gibt es ab 17 Uhr bei Grillwürsten am Lagerfeuer die Möglichkeit zum Austausch über das Konzept zur Bewegungslandschaft und die Pläne der Bürgerstiftung. Hierzu sind natürlich auch Interessierte eingeladen, die vorher nicht am Arbeitseinsatz teilnehmen konnten. Um 22 Uhr endet das Treffen.

Inzwischen hat sich die Bürgerstiftung Meißen mit einem Spielplatz-Teilbereich bei der Fanta-Spielplatzinitiative beworben. Wenn, was zu hoffen ist, die Bewerbung angenommen wird, dürfen die Meißner und auch alle auswärtigen Jahnhallen-Fans vom 10. Juli bis zum 10. August für den Spielplatz auf dem Jahnhallen-Areal abstimmen.

Die Bürgerstiftung Meißen hatte die Jahnhalle und das dazu gehörende Grundstück von 9 457 Quadratmetern Fläche für einen Euro von der Stadt Meißen erhalten. Das hatte der Stadtrat auf seiner Sitzung im März bei nur einer Enthaltung beschlossen. Der Beschluss verpflichtet die Bürgerstiftung, die Bausubstanz der Jahnhalle grundhaft bis zum Jahr 2022 zu erneuern. Von den dafür vorgesehenen rund 1,9 Millionen Euro an Investitionen muss die Stiftung bis zu diesem Zeitpunkt drei viertel, also gut 1,4 Millionen Euro verbaut haben. „Ist ein Nachweis nicht möglich, fällt das Objekt an die Stadt zurück“, heißt es im Stadtratsbeschluss.

Die Bürgerstiftung Meißen war im Oktober 2016 mit dem Ziel gegründet worden, das Jahnhallen-Areal mit dem Gebäude und den angrenzenden Flächen zu sanieren und zu einer Bewegungslandschaft umzugestalten. (IH, SZ/ul)

