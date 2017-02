Geladene Pistole in der Jacke Bundespolizisten haben einen Mann an der B99 in Hirschfelde kontrolliert, der seinen Zug verpasste und nun zu Fuß unterwegs war.

Symbolbild. © Oliver Killig/dpa

Bundespolizisten haben am Sonnabendvormittag, gegen vier Uhr, einen Mann kontrolliert, der an der B99, am Ortsausgang Hirschfelde in Richtung Zittau, entlanglief. „Er machte einen leicht angetrunkenen Eindruck und wies Schürfverletzungen im Gesicht auf“, teilt Jessica Hempel von der Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit. Der Mann hätte zu verstehen gegeben, dass er den letzten Zug nach Hause verpasste und jetzt zu Fuß in Richtung Hradek unterwegs sei.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten, was Eigentums- und Verbringungsdelikte angeht, untersuchten die Beamten ihn und seinen mitgeführten Rucksack. Dabei fanden sie in der linken inneren Brusttasche der Jacke eine Neun-Millimeter-Pistole. „Nach Einschätzung der eingesetzten Beamten war die Waffe geladen, gespannt und gesichert“, so die Bundespolizei-Sprecherin.

Das illegale Führen und Besitzen einer Schusswaffe stellt gemäß Waffengesetz eine Straftat dar. Die Beamten stellten die Pistole sicher. Aufgrund der sachlichen Zuständigkeit erhielt das Polizeirevier Zittau eine Nachricht und der 43-jährige Tscheche kam zu den weiteren Strafermittlungen dorthin. (szo/tc)

