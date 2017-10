Gekrönte Bücherstube Die Buchhandlung „Findus“ in Tharandt ist erfolgreich – auch dank einer findigen Chefin.

Annaluise Erler (57) betreibt seit 24 Jahren den Bücherladen in Tharandt, seit 2007 auf der Schillerstraße. Kürzlich wurde sie zum wiederholten Mal für ihr Engagement geehrt. © Karl-Ludwig Oberthür

So ganz mag sie es noch nicht glauben. Die Buchhandlung Findus wurde neben zwei weiteren Geschäften in Köln und Niedersachsen jüngst zur besten Buchhandlung Deutschlands erklärt. Der Tharandter Laden wurde zwar schon in den vergangenen beiden Jahren in der Kategorie „hervorragende Buchhandlung“ mit dem Deutschen Buchhandlungspreis geehrt. Nun schaffte er es erstmals als „beste Buchhandlung“ unter die ersten drei Plätze. Eine Krönung, welche die Chefin stolz macht.

„Es ist toll“, sagt Annaluise Erler, „nie hätte ich damit gerechnet“. Damit ist ein Gewinn von 25 000 Euro verbunden. Wie das Geld in das Geschäft investiert wird, muss die Chefin noch überlegen. Sie versteht den Preis nicht nur als Anerkennung für ihre eigene Arbeit. „Es ist eine Wertschätzung der ganzen Buchhandelsbranche“, sagt die 57-Jährige. Dennoch beweist die Auszeichnung: Die Tharandter Buchhandlung „Findus“ ist besser als andere. Die SZ hat nach dem Erfolgsrezept gefragt.

Der Einzelhandel braucht Durchhaltevermögen. Erst recht, wenn es im Zeitalter der Digitalisierung um das Gedruckte geht. „Man darf nicht gleich aufgeben“, sagt Annaluise Erler. Auch wenn eine Veranstaltung in dem Laden mal nicht so gut gelaufen ist, müsse man weitermachen, durchhalten und schauen, wie es besser gehen könnte. Das versuche sie. „Es ist gewiss nicht immer einfach“, weiß die Chefin. Seit 24 Jahren betreibt Annaluise Erler den Tharandter Buchladen. Den Standort an der Schillerstraße 1 bezog die gebürtige Niedersächsin aber erst im September 2007. Auf den rund 140 Quadratmetern im Erdgeschoss des Denkmals fand sie nach zwei anderen Standorten zuvor schließlich ein passendes Domizil für Literaturhungrige. Trotz der Umzüge hatte der Buchhandel nie wirklich geschlossen. Kontinuität sei eben wichtig, sagt Erler.

Offene Türen allein bringen nicht die Kundschaft ins Haus. „Man muss aufmerksam bleiben“, sagt die gelernte Buchhändlerin. Ein offenes Ohr für die Wünsche der Kunden und ein Gespür fürs Geschäft sind wichtig. Nicht nur Tharandter und Forststudenten wissen den Buchladen in der verhältnismäßig kleinen Forststadt wegen der Lektüre zu schätzen. Das Angebot im „Findus“ geht zudem weit über das Maß einer gewöhnlichen Buchhandlung hinaus. Wer im Tharandter Buchladen einkehrt, wird entschleunigt. Hier kann nicht nur gestöbert, sondern auch Kaffee oder Tee getrunken werden. Ein paar Leseexemplare stehen zum Schmökern parat. „Es gibt viele Leute, die einen Ausflug nach Tharandt machen, reinkommen und sich auch mal zwei oder drei Stunden hier aufhalten“, erzählt Erler.

Wer die Buchhändlerin in ihrem „Findus“ besucht, dem entgeht auch das Engagement der Chefin nicht. Hier werden nicht nur Bücher verkauft. Seit Jahren holt Annaluise Erler Prominenz aus Kultur und Politik nach Tharandt und zieht damit auch viele Besucher an. Gäste wie der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) oder, wie am Mittwoch geschehen, Gitarrist Frank Fröhlich und Schauspieler Gunter Schoß sorgen für ein volles Haus. Nebenbei organisiert Annaluise Erler Veranstaltungen in umliegenden Schulen und Kindertagesstätten oder ist im Stadtkulturhaus Freital präsent.

Der Tharandter Adventskalender, bei dem an 24 Tagen im Dezember ein Haus in der Forststadt offen steht, wird ebenfalls im „Findus“ organisiert, dazu werden Gaben gesammelt für die Kinder des Dorfhainer Kinderheimes. Einen Tag im April überlässt die Chefin alljährlich ihre Buchhandlung dem Nachwuchs. Dann übernehmen Kinder die Regie im Buchladen – ohne die Chefin des Hauses. Ein freier Tag für Annaluise Erler, wenn auch einer mit „ein paar Schweißperlen auf der Stirn“, sagt die vierfache Mutter schmunzelnd, die selbst nach einem vollen Arbeitstag im „Findus“ nicht zu müde für eine Gute-Nacht-Lektüre ist.

