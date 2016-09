Gekommen, um zu bleiben – wie in Boxberg Seit 1990 haben Zehntausende Oberlausitzer die Region verlassen. Aber es rollen auch Möbelwagen in die Gegenrichtung.

Carola und Ludwig Müller betreiben das Sternencamp, den Campingplatz am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees. Den Schritt aus Bayern in die Oberlausitz haben sie noch keine Sekunde bereut. © Foto: André Schulze

Zunächst ein paar unverzichtbare Zahlen. 1990 lebten im Gebiet der heutigen Landkreise Bautzen und Görlitz noch etwa 750 000 Menschen. Inzwischen haben sich die Zahlen an der Spitze gedreht. Laut Statistischem Landesamt zählten die beiden Oberlausitzer Landkreise Ende 2014 noch knapp 570 000 Einwohner. Und es gibt Prognosen, dass bis Mitte des Jahrhunderts noch einmal ein knappes Viertel der Bevölkerung verschwindet.

So weit die Statistik. Sie nennt die nackten Zahlen, nicht die Lebensläufe. Warum im vergangenen Vierteljahrhundert so viele Oberlausitzer weggezogen sind, ist oft beschrieben worden. Aber es gibt auch Menschen, die ganz bewusst in die Region ziehen und hier bleiben wollen.

Wie Carola und Ludwig Müller. Das Ehepaar ist im Frühjahr 2015 aus dem bayerischen Thumsenreuth nach Boxberg gezogen. Hier betreiben sie im Auftrag der Gemeinde das Sternencamp, einen Campingplatz am Bärwalder See. Ihr Pachtvertrag läuft zunächst über zwei Jahre und endet 2017, aber schon heute steht für die Müllers fest: Sie wollen hier nicht wieder weg. „Es ist traumhaft“, sagen beide. Die herrliche Landschaft mit ihren vielen Radwegen und der Blick über den See in Richtung Oberlausitzer Bergland hat es den beiden Neu-Boxbergern angetan. „So eine schöne Gegend finden Sie in Deutschland nicht gleich wieder“, urteilt Ludwig Müller. „Wer muss denn da noch an die Ostsee fahren?“

Der 58-Jährige stammt aus der Schweiz, seine Frau Carola aus Thüringen. Seit 25 Jahren sind beide selbst begeisterte Camper, reisten mit ihrem Wohnmobil schon kreuz und quer durch Europa. Zuletzt betrieben sie selbst einen Campingplatz – eben den in Thumsenreuth unweit von Bayreuth. Aber dort gab es zuletzt immer mehr Dauercamper, die ihren Stellplatz zunehmend wie ein eigenes Grundstück betrachteten. Müllers mögen eher Camper, die nur ein paar Tage oder wenige Wochen bleiben. Die sind neugieriger auf die Region und unternehmen mehr.

Mit dem Gedanken an einen Neuanfang stieß Ludwig Müller im Internet auf die Ausschreibung aus Boxberg. Das Ehepaar überlegte nicht lange, bewarb sich und erhielt von den Gemeinderäten den Zuschlag unter vielen Bewerbern. Ihr neuer Arbeitsplatz wurde das Erdgeschoss im Empfangsgebäude des Sternencamps, ihr Zuhause die Etage darüber.

Als sie hier einzogen, war der Campingplatz noch eine Baustelle. Am 1. April 2015 kamen die ersten Camper – und seitdem immer mehr. „Wir sind gut gebucht“, sagt der Chef. Inzwischen gibt es auch schon die ersten Stammgäste. Viele schätzen, dass sie hier in keine fertige Landschaft kommen, sondern eine Tourismusregion im Entstehen erleben können. „Wir haben Radler aus dem Ruhrgebiet, die kommen immer wieder mal für drei, vier Tage hierher“, sagt der Empfangschef, zugleich Platzwart, Imbissverkäufer und – Bäcker. „Jeden Morgen um fünf steh ich auf, ab halb sechs steh ich in der Backstube und backe für die Gäste Brötchen und Croissants. Abends geht es immer so bis in die neunte, zehnte Stunde. Sieben Tage die Woche, sieben Monate lang.“

Das Ehepaar findet es sehr praktisch, gleich über der Rezeption zu wohnen. Auf anderen Campingplätzen müssen mitunter die Pächter erst herzu telefoniert werden, hier sind sie gleich vor Ort. Und können nebenbei abends noch ein Auge drauf haben, dass feierlustige Camper nicht zu laut Party machen. Langweilig wird es so den ganzen Tag über nie. Mal melden sich Camper an oder ab, mal ist einer der 104 Stellplätze für die nächsten Gäste herzurichten und Ordnung zu schaffen, es sind Einkäufe zu erledigen, und wenn schräg gegenüber die Tourist-Info geschlossen ist, geben Müllers schon auch mal Ausflugs- oder Gastronomie-Tipps. Wobei den Platzherren eines ärgert: „Wenn montags im Umkreis von 50 Kilometern alle Gaststätten geschlossen sind, ist das nicht gut für den Tourismus. Hier müssen bessere Absprachen getroffen werden!“

Von April bis Oktober bleibt Müllers keine Zeit zum Ausruhen. „Danach müssen wir uns regenerieren.“ Und erst dann ist auch Gelegenheit, sich mal selbst in der Region etwas anzuschauen. „Bautzen, Görlitz und Hoyerswerda kennen wir inzwischen“, berichtet der 58-Jährige. „Und nach Weißwasser fahren wir meist einkaufen.“ Den Schritt nach Boxberg würden Müllers jederzeit wieder tun. „Wir haben uns gut eingelebt in der Oberlausitz.“

