Geklautes Werkzeug auf der A17

Bahretal/Pirna. Zwei Rumänen, 25 und 32 Jahre alt, sind am Dienstagmorgen auf der A17 in Richtung Prag mit gestohlenem Werkzeug aus Dänemark erwischt wurden. Das Fahrzeug war den Beamten kurz zuvor im Bereich Bahretal auf der Bundesautobahn in Fahrtrichtung Prag aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle im Fahrzeuginneren entdeckten die Beamten auf der Rücksitzbank mehrere schwarze, mit Klebeband zugeklebte Foliensäcke. Darin eingepackt waren mehrere gebrauchte Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Bohrhämmer und Schleifmaschinen. Auf Befragung der Beamten konnten die beiden rumänischen Staatsangehörigen keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen und gaben an, die Werkzeuge aus Dänemark mitgebracht zu haben. Die Beamten setzten sich daraufhin mit den Kollegen aus Dänemark in Verbindung, um diesen Sachverhalt etwas genauer zu prüfen. Dabei kam heraus, dass die Werkzeuge und Baumaschinen dort erst vor Kurzem durch Diebstahl abhanden gekommen sind. Die aufgefundenen Werkzeuge und Baumaschinen haben einen geschätzten Zeitwert von 5000 Euro und wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet, in dem die Landespolizei Sachsen zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen führt. (szo)

