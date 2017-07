Geklauter Transporter ist wieder da Der Wagen aus Zittau ist bei der Essensauslieferung gestohlen worden. Die Besitzer haben ihn auf eigene Faust gesucht – und kurz hinter der Grenze entdeckt.

Jens Flöter, Inhaber der Gaststätte „Burgteich“ (links), und Christoph Göbel haben den gestohlenen Fiat wieder zurück (großes Foto). Das Fahrzeug haben sie nur wenige Kilometer hinter der Grenze in einem Busch entdeckt. © Rafael Sampedro

Den Schlüssel lässt Christoph Göbel künftig nicht mehr im Auto stecken. Selbst wenn er nur die Boxen mit den Essenrationen in den Kofferraum stellt. „Ich ziehe ihn jetzt immer ab“, sagt der 21-Jährige. Denn dem gelernten Koch ist jüngst der Lieferwagen vor der Nase gestohlen worden. In Zittau-Ost im Uferweg hatte er gerade Essen ausgeliefert, als sich der Dieb hinters Lenkrad setzte und mit dem Fiat Doblo davon raste. Christoph Göbel wollte gerade die leere Box wieder in den Kofferraum bringen, als der Motor plötzlich anging.

Der junge Mann versuchte noch, den Dieb zu stoppen, griff durch die offene Seitenscheibe ins Steuer. Doch der Langfinger konnte mit dem Auto über die Neißewiesen in Richtung Friedensstraße entwischen. Einige Meter ist Christoph Göbel noch mitgeschleift worden. Zum Glück hat er nur einige blaue Flecken abbekommen.

Beim Ankommen sei ihm der Täter, der nach seiner Beschreibung Mitte bis Ende 20 sein muss, nicht aufgefallen. „Er hat sich wahrscheinlich hinterm Haus versteckt“, vermutet der 21-Jährige. Es muss ein reiner Zufall gewesen sein. Denn der Essensfahrer ist gut eine Viertelstunde früher als sonst im Uferweg gewesen. Für die Essensauslieferung ist er eigentlich auch nicht immer zuständig, nur jetzt in der Urlaubszeit ist er mal eingesprungen.

Er rief die Polizei und gab danach auch seinem Chef und Vater Jens Flöter, dem Inhaber der Zittauer Gaststätte „Burgteich“, Bescheid. Während Christoph Göbel auf dem Polizeirevier Angaben zum Autodieb machte, aus denen ein Phantombild erstellt wurde, machte sich Jens Flöter mit seinem 18-jährigen Sohn Eric auf die Suche nach dem gestohlenen Lieferwagen. Der Fiat Doblo ist zwar schon zwölf Jahre alt – so einfach wegnehmen lassen wollten sie sich den Wagen dann doch nicht. Schnelles Handeln war aus ihrer Sicht erforderlich. Denn je länger das Auto verschwunden ist, desto unwahrscheinlicher werde es, den Fiat wiederzufinden, meint der Zittauer Gastwirt, der nicht nur täglich seine Gäste im „Burgteich“ bewirtet, sondern mit dem hauseigenen Menüservice auch eine ganze Reihe Kunden nach Hause beliefert.

„Da der Räuber Richtung Grenze gefahren war, lag die Vermutung nahe, dass das Fahrzeug nach Polen gebracht wurde“, sagt Jens Flöter. Zuerst sind sie bis nach Bogatynia (Reichenau) gefahren, haben dort überall nach dem Fiat gesucht, aber nichts gefunden. Gut zwei Stunden sind sie durch die Gegend gefahren. So schnell wollten sie aber nicht aufgeben, machten sich noch mal auf in den polnischen Nachbarort Porajow (Großporitsch). – und hatten diesmal Glück. Der geklaute Transport stand am Rande der Siedlung im Umfeld eines ehemaligen Lazaretts. „Wir sind über Feldwege und Betonstraßen gefahren, bis wir ihn zufällig gefunden haben“, erzählt Flöter.

Einfach einsteigen und den Lieferwagen wieder mit zurücknehmen, ging nicht. Der 43-jährige Gastwirt vermutet, dass der Dieb das Zündschloss wahrscheinlich zerstört hat. Mit dem eigenen Wagen wurde der Fiat abgeschleppt und zurück nach Zittau gebracht. Die Schlösser sind inzwischen ausgetauscht – 350 Euro hat das gekostet. „Ansonsten fährt der Wagen noch“, sagt der Zittauer Gastwirt.

Christoph Göbel muss sich allerdings neue Papiere machen lassen, die hat der Langfinger zusammen mit dem Portemonnaie mitgenommen. Bisher haben Jens Flöter und seine Söhne noch nichts gehört, dass der Autodieb geschnappt wurde. Christoph Göbel hatte sich bei der Polizei Fotos von einschlägig bekannten Autodieben angesehen, darunter sei der Täter aber nicht gewesen.

