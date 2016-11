Geklaute Räder, Waffen und illegale Böller Die Beamten der Bundespolizei konnten am Wochenende Waffen und geklaute Räder sicherstellen sowie drei gesuchte Straftäter fassen.

Zwei Deutsche wurden mit illegaler Pyrotechnik geschnappt. © Symbolfoto: Bernd März

Drei gesuchte Straftäter, Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz, mehrere vermutlich gestohlene Fahrräder und Urkundenfälschung – damit hatten es die Beamten der Bundespolizei Berggießhübel am vergangenen Wochenende zu tun.

Bereits am Freitagmorgen nahmen die Beamten auf der Bundesautobahn 17 eine 30-jährige Serbin fest, die wegen Diebstahls gesucht wurde. Zudem bestand gegen die 30-Jährige ein Einreiseverbot für die Bundesrepublik Deutschland. Da sie die Geldstrafe in Höhe von 729 Euro nicht begleichen konnte, verbüßt sie jetzt eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Chemnitz.

Am Sonnabend schnappten die Beamten bei ihren Kontrollen auf der A 17 einen rumänischen Staatsangehörigen, der wegen Betrugs gesucht wurde. Da auch der 22-Jährige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1113,45 Euro nicht begleichen konnte, muss er für 100 Tage in die JVA Dresden.

Kurz darauf stellte sich bei einer 25-jährigen Bulgarin heraus, dass sie wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gesucht wurde und zu einer Geldstrafe in Höhe von 1551 Euro verurteilt wurde. Nach Zahlung der Strafe konnte sie allerdings ihre Reise fortsetzen.

In Zinnwald kontrollierten die Beamten am Freitagabend zwei 15-jährige Deutsche. Insgesamt führten die beiden 140 Stück nicht zugelassener Pyrotechnik bei sich. Die Beamten informierten daraufhin die Erziehungsberechtigten und stellten die aufgefundenen Feuerwerkskörper sicher.

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Deutschen fanden die Beamten am Sonnabend einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war. Da hier ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorlag, stellten die Beamten den aufgefundenen Elektroschocker sicher.

Ein 38-jähriger Deutscher flüchtete am Freitag vor Beamten der Bundespolizei, die den Mann in Pirna kontrollieren wollten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er aber gestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung seines Fahrrades stellte sich heraus, dass die Rahmennummer an dem Fahrrad unkenntlich gemacht wurde. Der bereits mehrfach wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getretene 38-Jährige machte zudem widersprüchliche Angaben über die Herkunft des Fahrrades. Weiter stellte sich eine mitgeführte Monatskarte der Deutschen Bahn als Fälschung heraus. Das Fahrrad und die Monatskarte wurden daraufhin sichergestellt und der Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei Sachsen übergeben.

Insgesamt vier Fahrräder entdeckten die Beamten am Sonntagmorgen bei der Kontrolle eines Pkw auf der A 17. Die vier rumänischen Insassen, welche allesamt bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten waren, machten nur widersprüchliche Angaben über die Herkunft der Fahrräder. Zudem war eines der Räder noch mit einem Schloss gesichert, weshalb sich hier der Verdacht des Diebstahls weiter erhärtete. Die Fahrräder wurden sichergestellt und der Sachverhalt für die weiteren Ermittlungen an die Landespolizei Sachsen übergeben, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

