Geklaute Lärche bleibt verschollen Im Hohwald hatten Unbekannte im November einen 23 Meter hohen Baum gefällt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Nur den Stumpf hatten die Diebe übrig gelassen. © Archivfoto: Mike Metka

Es war ein äußerst skurriler Fall, der die Polizei Ende vergangenen Jahres in den Hohwald ausrücken ließ. Im November hatten Unbekannte eine stattliche Lärche aus dem Gebiet am Hohen Hahn geklaut. Mehr als 20 Meter hoch war das Exemplar, das von den dreisten Dieben aus dem Wald geschleppt wurde. Vermutlich mit einem Traktor samt Anhänger wurde der Baum abtransportiert.

Mike Metka, Revierförster vom Forstbezirk Neustadt, der für das Waldgebiet rund um den Hohwald zuständig ist, hat den Vorfall noch immer nicht ganz verdaut. In seinem Berufsleben sei ihm so etwas noch nicht passiert. Dreist und frech sei solch ein Diebstahl und an Unverfrorenheit kaum zu überbieten. Metka fällt es schwer, den Vorfall nicht persönlich zu nehmen. Besonders ärgert ihn, dass von den Tätern nach wie vor jede Spur fehlt. Die Ermittlungen der Polizei hätten nichts gebracht. Der Zeugenaufruf, der auch in der Sächsischen Zeitung veröffentlicht wurde, sei ebenfalls im Sande verlaufen. „Dabei kommen solche Geschichten früher oder später immer raus“, ist Mike Metka überzeugt. In diesem Fall muss er diese Hoffnung wohl begraben.

Der Revierförster entdeckte den Baumklau im November 2016 durch Zufall. Er war mit Interessenten am Hohen Hahn unterwegs, die nach einem Weihnachtsbaum suchten. Dabei entdeckte er den großen Baumstumpf, der versteckt unter abgeschnittenen Fichten lag. Die Schnittfläche hatte dabei verraten, dass ein ungeübter Holzfäller am Werk gewesen war. Der Forstexperte vermutet, dass die Aktion lange im Vorfeld geplant wurde. Wie viele Täter an der Aktion beteiligt waren, darüber kann Mike Metka nur mutmaßen. Mit der richtigen Technik würde das auch ein Einzelner bewerkstelligen können. Der Forstexperte schätzt, dass die gestohlene Lärche etwa 80 Jahre alt gewesen ist. Der Durchmesser des Stammes betrug an die 80 Zentimeter – ohne Rinde. Zwischen 400 und 500 Euro wert sei das Holz. Der Stamm wurde mit einem größeren Fahrzeug, vermutlich einem Traktor mit Hänger aus dem Wald geschafft. Das belegte eine Reifenspur, die vor Ort gefunden wurde.

