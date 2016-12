Geklaute Kettensägen und Mountainbikes

Fußgänger angefahren

Hermsdorf. Am Sonnabendnachmittag war ein 79-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza auf der Hauptstraße in Hermsdorf in Richtung Seyde unterwegs. Dabei erfasste er eine 52-jährige Frau, einen 56-jährigen Mann und einen 82-jährigen Rentner, die am Fahrbahnrand in dieselbe Richtung liefen. Die Fußgänger erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant versorgt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.