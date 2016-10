Gekämpft wie ein Verrückter Holger Badstuber gibt beim Sieg der Bayern am Mittwochabend sein Comeback. „Das war so nicht geplant“, sagt er danach.

So sieht Vorfreude aus: Holger Badstuber kurz vor seiner Einwechslung gegen den FC Augsburg. © dpa

Er kennt das Gefühl. „So empfangen zu werden, durfte ich schon öfter erleben“, sagt Holger Badstuber, der Innenverteidiger des FC Bayern. Die Zuschauer in der Münchner Arena klatschten laut Beifall, als er am Mittwochabend in der Schlussphase des Pokalspiels gegen Augsburg eingewechselt wurde. Aus der Fankurve schallte immer wieder sein Name. Es war der wohl emotionalste Moment einer ansonsten zwar noch spannenden, aber spielerisch sehr übersichtlichen Partie. „Die Stimmung geht unter die Haut. Das saugt man auf“, gab Badstuber nach dem 3:1-Sieg der Bayern und dem Einzug ins Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg zu.

259 Tage hatte Badstuber kein Pflichtspiel mehr für die Bayern bestritten, nachdem Anfang Februar im Training der Knöchel gebrochen war. Aber es ist nicht diese fast neunmonatige Pause, die dieses Comeback so besonders erscheinen lässt. Es war bereits die fünfte schwere Verletzung innerhalb von vier Jahren. Im Dezember 2012 hatte er sich einen ersten Kreuzbandriss zugezogen, ein knappes halbes Jahr später, kurz vor seinem Comeback, einen zweiten. Gut eineinhalb Spielzeiten hatte er deshalb verpasst. Im Sommer 2014 war er zurückgekehrt und hatte dann eine Muskelverletzung, wegen der er noch einmal vier Monate fehlte, ehe ihn ihm Frühjahr 2015, kurz nachdem er auch in der deutschen Nationalmannschaft sein Comeback gegeben hatte, die nächste Blessur stoppte, dieses Mal ein Muskelriss. Er kam zurück, aber wieder nur für ein paar Monate, dann passierte das Malheur mit dem Knöchel.

Nach dreiwöchigem Mannschaftstraining kam er am Mittwoch für Mats Hummels ins Spiel. Es war die 81. Minute, die Münchner verwalteten den knappen 2:1-Vorsprung gegen die Schwaben, die es versäumt hatten, nach dem Anschlusstreffer nachzusetzen. „Das war so nicht geplant“, gibt Badstuber zu. Seine Rückkehr schon, die hat ihm Trainer Carlo Ancelotti in Aussicht gestellt, nicht aber, dass die Münchner trotz der Kontrolle des Spiels noch ein wenig um den Sieg bangen mussten, weil David Alaba erst in der letzten Minute der Nachspielzeit das 3:1 gelang, nachdem zuvor in der zweiten Hälfte beide Mannschaften jeweils einen Elfmeter verschossen hatten. Dass ihm der Trainer trotz des knappen Vorsprungs das Vertrauen geschenkt habe, „war schön“, so Badstuber. „Aber dieses Vertrauen muss ich mir auch erarbeiten.“ Zunächst hat er dies im Training getan. „Aber Spiele“, weiß er, „sind einfach etwas anderes. Das gibt einem Raum- und Zeitgefühl“, das richtige Timing auf dem Platz. Der 27-Jährige sieht sich „in einem Prozess. Da geht schon noch einiges“.

Badstuber hat gelernt, mit Rückschlägen umzugehen. Er ist ein Stehaufmännchen, der es mit großem Willen, viel Ausdauer und Geduld immer wieder zurückgeschafft hat. „Er kämpft immer wie ein Verrückter“, sagt der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. Dass ihn die Fans gefeiert haben, „das hat er sich verdient“. Es wäre verständlich angesichts der Verletzungs-Historie, hätte Badstuber Sorgen, dass sein Körper, seine Psyche irgendwann nicht mehr mitspielen könnte. Aber im Gegenteil. „Das war das letzte Mal, dass ich zurückgekommen bin“, beschloss Badstuber und das bedeutet nicht, dass er bei der nächsten Verletzung seine Karriere beenden würde.

Auf die Signale seines Körpers müsse er hören, aber er habe „mittlerweile ein gutes Gefühl für mich, meinen Körper, die Situation“. Wenn es ähnlich gut ist, wie das der Zuschauer bei Badstubers Comeback, stehen die Chancen gar nicht so schlecht für die Bayern, mehr als nur die nächsten paar Monate mit dem Innenverteidiger planen zu können.

