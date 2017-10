Geisterspuk und Glockenheide Im Findlingspark Nochten wird das letzte Fest in diesem Jahr gefeiert. Kürbisgesichter und Heiko Harig übernehmen wichtige Rollen.

Der Teich im Findlingspark bietet immer eine romantische Kulisse wie auf dem Foto bei der Mittsommernacht. Zum Halloweenfest werden sich die Lichter einer Feuershow im Teich widerspiegeln. © Archivfoto: André Schulze

Nochten. Blühende Gräser, prächtige Hortensien, Herbst-Alpenveilchen und Astern im Farbrausch-Wettstreit mit den Blättern an den Bäumen: Sie werden wohl kaum Beachtung finden am Sonnabend in der nächsten Woche. Warum auch? Die meisten Besucher werden dann nicht die Blumen, Bäume und Büsche und wohl gleich überhaupt gar nicht die vielen großen Steine interessieren. Denn am 29. Oktober wird der Findlingspark in Nochten zum Gruselgebiet. Halloween wird gefeiert. Und da spielen nicht Astern, sondern Geister, Kürbisgesichter und allerlei andere schaurige Dinge eine Hauptrolle.

Allen voran die Kinder. Denn für sie organisieren die Mitarbeiter und die Fördervereinsmitglieder vom Findlingspark das mittlerweile traditionell letzte Fest in der Saison. Eltern und Großeltern dürfen natürlich auch einmal die Herbstpracht in dem einzigartigen Park genießen, doch angesichts der bunt leuchtenden Lampions werden die eher wenig Beachtung finden.

Den Spaßfaktor bei Kindern und Begleitern in die Höhe treiben wird der Entertainer Heiko Harig. Bekannt vom Eierschieben am Bautzener Protschenberg zum Osterfest hat der natürlich auch zur Geisterzeit das passende Repertoire auf Lager. Im Besucherzentrum geht es um 15 Uhr mit ihm los. Wer lieber gleich startet, kann natürlich durch den Park auf Kürbisgeister-Schnitzeljagd gehen. Damit muss übrigens nicht auf die Dämmerung gewartet werden - die Kürbisgeister bespuken den Park den ganzen Sonntag über, wie Findlingspark-Mitarbeiterin Anita Schwitalla mitteilt. Um 17 Uhr startet vom Eingang ein Lampionumzug zum Teichgarten, wo für die Besucher eine Feuershow organisiert ist. Dass mutige Geisterjäger für ihren Einsatz mit süßen Überraschungen belohnt werden, das versteht sich von selbst.

www.findlingspark-nochten.de

