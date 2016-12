Geisterrad soll an Unfallkreuzung bleiben

Das Fahrrad an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße. © Christian Juppe

Die Neustadt-Grünen zeigen sich empört von den Plänen der Stadt und fordern, dass das Fahrrad an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße stehen bleibt. Es wurde von Unbekannten aufgestellt, um einer jungen Radfahrerin zu gedenken, die an der Kreuzung vor einigen Monaten tödlich verunglückt ist. „Das weiß angestrichene Fahrrad dient nicht nur dem Gedenken der Angehörigen der Verstorbenen. Es ist auch eine Mahnung an alle Verkehrsteilnehmer zu Vorsicht und Rücksichtnahme. Jeder Mensch, der bei einem Verkehrsunfall sein Leben verliert, ist einer zu viel“, sagt Ortsbeirat Klemens Schneider.

Die Stadt will das Rad allerdings wieder abbauen (SZ berichtete). Zwischenzeitlich hatte sie es bereits entfernt, um die Kreuzung entschärfen zu können. Während der Bauzeit wurde es an den Eigentümer übergeben. Der hat es nun wieder platziert – jedoch, ohne bei der Stadt eine entsprechende Genehmigung einzuholen. (SZ/sag)

