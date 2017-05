Geisterfahrer in der Langen Straße In Sebnitz rollen Autos in verkehrter Richtung durch eine Einbahnstraße. Liegt’s an der Beschilderung?

Einfahrt verboten, bedeutet der weiße Balken auf rotem Grund. Die Schilder in Höhe des Kräutervitalbads in Sebnitz scheinen manche Autofahrer zu übersehen. © Dirk Zschiedrich

Sebnitz. Immer wieder fahren Autos falsch durch die Lange Straße in Sebnitz. Erst kürzlich sei ein Fahrzeug mit geschätzten 60 km/h in verkehrter Richtung durch die Einbahnstraße gerauscht, sagte Stadtrat Ronny Petters (Die Linke) kürzlich im Sebnitzer Stadtrat. Vom Bürgerbüro seiner Partei in der Langen Straße könne er das regelmäßig beobachten. Sogar Lkws hat er schon als Geisterfahrer durch die Straße rollen sehen, die vom Sebnitzer Markt in Richtung Grenzübergang führt. „Irgendwann kracht es“, sagte Petters.

Er hat das Thema bereits mehrfach im Sebnitzer Stadtrat angesprochen. In der vergangenen Sitzung forderte er die Stadtverwaltung erneut auf, die Verkehrsführung zu überprüfen oder die Beschilderung zu verbessern. Doch das Rathaus sieht in der Sache keinen Handlungsspielraum. Auf beiden Straßenseiten steht in Höhe des Kräutervitalbads das Schild mit dem weißen Balken auf rotem Grund, das auf das Einfahrtsverbot hinweist. „Mehr gibt die Straßenverkehrsordnung nicht her“, sagte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU).

Nach der Ratssitzung hat die Verwaltung die Situation noch einmal vor Ort begutachtet. Das Ergebnis: Die Schilder seien ordnungsgemäß freigeschnitten. Verblichen sind sie ebenfalls nicht – im Gegenteil: Erst im vergangenen Jahr wurden neue Exemplare aufgehängt.

Trotzdem haben vor allem ortsfremde Autofahrer offenbar immer wieder Schwierigkeiten. Dies könnte aber auch an der für Auswärtige schwer zu durchschauenden Verkehrsführung liegen. Der beschilderte Weg ins Zentrum führt auf der Blumenstraße einmal über den Berg. Wer intuitiv an der Sebnitz entlangfährt und nicht den richtigen Abzweig erwischt, fährt wegen der Einbahnstraßen im Kreis.

