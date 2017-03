Geisterfahrer auf der Autobahn

Verletzte bei Crash auf einer Kreuzung Salzenforst. Am Donnerstagmittag kam es gegen 11.05 Uhr auf der Straße von Salzenforst nach Dreikretscham an der Kreuzung nach Bolbritz zu einem Unfall. Der 34-jährige Fahrer eines VW fuhr gegen einen anderen VW. Nach Aussage der Polizei habe der 34-Jährige offenbar die Vorfahrt missachtet. Mit voller Wucht prallte sein Auto in die Seite des anderen Autos Fahrzeugs, beide Fahrzeuge wurden bis an den Straßenrand geschleudert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden von schätzungsweise 18000 Euro. V Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden und die Unfallstelle zu sichern.

Pick-up entwendet Bautzen. Am Donnerstagvormittag haben in Bautzen Diebe einen Dodge RAM 3500 , eine Pick-up, entwendet. Der 20 Jahre alte Wagen mit den Kennzeichen RV-U 1 befand sich auf einem Parkplatz an der Niederkainaer Straße. Den Zeitwert bezifferte der Eigentümer mit rund 15000 Euro.

Jugendclub durchsucht Großharthau. Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag sind in Bühlau unbekannte Täter in den Jugendclub eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und brachen einen Spielautomaten sowie das Münzfach eines Billardtisches auf. Es verschwand ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Opel fährt Fußgängerin an Ottendorf-Okrilla. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr in Ottendorf-Okrilla ereignet hat. Dabei sind eine 88-jährige Fußgängerin und ein Opel mit einer 72 Jahre alten Fahrerin an der Kreuzung Goethestraße und Radeburger Straße zusammengestoßen. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Erst nachdem die 88-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurde der Unfall der Polizei bekannt. Die Fahrerin des Opels hatte die Unfallstelle zudem pflichtwidrig verlassen. Zeugen zu dem Unfall melden sich bitte im Polizeirevier Kamenz, Telefon: 03578 3520.

Audi fährt auf Traktoranhänger auf Neschwitz. Am Mittwochvormittag ist auf der B 96 bei Luga ein Audi auf den Anhänger eines Traktors aufgefahren. Der 20-jährige Autofahrer hatte zuvor einen Überholvorgang abgebrochen und scherte hinter dem vorausfahrenden landwirtschaftlichen Gespann wieder auf die rechte Fahrspur ein. Bei der Kollision verletzte sich der Mann leicht. An dem Audi und dem Anhänger entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Flammen aus einem Dachgiebel Radeberg. Die Radeberger Feuerwehr und die Polizei wurden am Mittwoch gegen 21 Uhr zur Stolpener Straße in Radeberg gerufen. Unter einem Dachgiebel züngelten Flammen aus einer Lichtleiste. Offenbar hatte eindringende Feuchtigkeit zu einem Kurzschluss geführt. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Problem. Zu Schaden kam niemand.