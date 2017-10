Geisterfahrer auf der A4 unterwegs Ein 79-Jähriger aus Weißwasser hat die Auf- und Abfahrt verwechselt. Die Bundespolizei konnte bei Kodersdorf Schlimmeres verhindern.

Die Bundespolizei hat am Montagnachmittag möglicherweise einen Unfall verhindert, als sie einen Geisterfahrer auf der A4 in der Nähe der Anschlussstelle Kodersdorf stoppte. „Manch ein Verkehrsteilnehmer mag sich über Blaulicht gewundert haben“, äußert Sprecher Michael Engler.

Die Beamten fuhren mit ihrem Dienstfahrzeug kurz vor 15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Dresden. Ungefähr einen Kilometer vor der Kodersdorfer Abfahrt bemerkten sie plötzlich einen auf der Überholspur, entgegen der Fahrtrichtung, fahrenden Skoda Octavia. „Sie schalteten zunächst das Blaulicht ein, um den nachfolgenden Verkehr auf den Geisterfahrer aufmerksam zu machen“, so Engler. Zudem verständigten die Beamten die Kollegen vom Autobahnpolizeirevier Bautzen sowie den Verkehrswarnfunk. Nachdem der Skoda-Fahrer kurz darauf seinen Irrtum erkannte, drehte er sein Fahrzeug in Richtung Königshainer Tunnel und hielt auf Anordnung der Polizisten auf dem Rastplatz Wiesaer Forst an.

Obwohl ein entsprechendes Hinweisschild und Hinweispfeile auf der Fahrbahn derartige Manöver verhindern sollen, verwechselte der 79-Jährige die Auf- und Abfahrt. Die Verwechslung hat nun Folgen für den Senior aus Weißwasser: Einerseits muss er mit einem Bußgeld von 200 Euro rechnen, andererseits wird sich die zuständige Führerscheinstelle mit der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit befassen. Die Verkehrspolizeiinspektion Bautzen leitete entsprechende Ermittlungen ein. (szo/tc)

