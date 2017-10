Geisterboote an Siziliens Stränden Flüchtlinge kommen auf neuen Routen über das Mittelmeer. Und es gibt ein zusätzliches Ziel.

Ein Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer. © Anthony Jean/SOS Mediterranee

Die Bewohner auf Sizilien nennen sie „Geisterboote“. Fast jeden Morgen finden sich an den Stränden neue Kähne, deren Insassen bei Nacht heimlich an Land geschlichen sind. Die allermeisten sind Tunesier. Nur ein Bruchteil von ihnen lässt sich offiziell registrieren, weil sie in Europa keine Chancen auf Asyl haben. Die meisten dagegen tauchen sofort unter und versuchen sich als Illegale durchzuschlagen. Unter diesen Verschwundenen aber könnten, so befürchten die italienischen Behörden, auch tunesische IS-Rückkehrer sein sowie Straftäter und abgelehnte Asylbewerber, die zuvor unter großem bürokratischem Aufwand aus Europa abgeschoben worden waren. Auf Sizilien griff die Polizei kürzlich Tunesier auf, die daheim per Amnestie aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Vor allem das macht diese neue Ausreisewelle aus dem kleinen, kaum 200 Kilometer entfernten Mittelmeeranrainer so brisant, die vor rund sechs Wochen plötzlich begann.

Beim Chaos-Nachbarn Libyen dagegen gehen in letzter Zeit deutlich weniger Migranten auf die Boote, weil Milizen in Sabratha, die der Zentralregierung in Tripolis gehorchen, gegen die Schmuggelbanden vorgehen. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Überfahrten nach Italien um 25 Prozent zurück, bilanzierte die Internationale Organisation für Migration (IOM). Kamen bis Mitte Oktober 2016 noch 144 400 Migranten, waren es im gleichen Zeitraum 2017 nur noch etwa 107 000.

Dafür steigen nun die Überfahrten an anderen Stellen des Mittelmeers – vor allem von Tunesien und von Marokko aus. Die Zahl der Neuankömmlinge in Spanien verdoppelte sich in den letzten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr von 5 400 auf über 12 300. Parallel dazu stiegen im September die Überfahrten von Tunesien nach Sizilien und Lampedusa sprunghaft an. Nach Angaben des IOM-Sprechers in Rom, Flavio Di Giacomo, gelang es einer beträchtlich höheren Zahl, sich der Polizei zu entziehen. So zeigt ein Strandvideo auf Sizilien, wie früh am Morgen etwa 50 Schiffsinsassen im Eiltempo an Land waten. 30 Minuten später sind alle spurlos verschwunden. Das sei ein neuer Trend, der jedoch nichts mit der „blockierten“ Lage in Libyen zu tun habe, „weil die Nationalitäten andere sind“, erklärte Di Giacomo. Denn in den Tunesien-Kuttern sitzen keine Schwarzen aus Westafrika, die nach Alternativen zur Libyen-Route suchen, sondern Einheimische aus der Wiege des Arabischen Frühlings, die ihrer Wirtschaftsmisere und der katastrophalen Arbeitslosigkeit entkommen wollen.

Die politische Führung Tunesiens schweigt sich über die Dimensionen dieser neuen Migration bisher aus. Sie fürchtet, ein deutlicher Anstieg des Menschenschmuggels vom eigenen Territorium aus könnte die internationalen Geldgeber verärgern, die mit ihren Krediten das strauchelnde Land auf den Beinen halten.

