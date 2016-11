Geißmannsdorfer Seelenverwandtschaft Estrid Pölchen und Uwe Gloge-Häntschel laden zum ersten Mal gemeinsam Besucher ein. Das lag lange schon nahe.

Estrid Pölchen hat ihren Nachbarn Uwe Gloge-Häntschel zu Gast. Sie besprechen ihre erste gemeinsame Adventsausstellung. Auf dem Küchentisch steht eine kleine Auswahl der adventlichen Deko, wie sie die beiden herstellen und zum Adventsfest am Wochenende anbieten.

Die Scheune vom Astrid Pölchen.

Die Scheune vom Uwe Glooge-Häntschel.

In der Küche von Estrid Pölchen in Geißmannsdorf sitzen wir zusammen und könnten ewig reden. Kaffee gibt es und jede Menge zu erzählen. Wir reden darüber, wie es dazu kam, dass sie und Nachbar Uwe Gloge-Häntschel zum ersten Mal gemeinsam bei sich zu Hause ein Adventsfest ausrichten und damit dort einen so besonderen Hauch Advent versprühen wollen, dass man sich weithin angezogen fühlt. Die beiden freuen sich auf Gäste, beide haben so gern Leute um sich. Das und ihre Kreativität lässt die beiden wie Seelenverwandte wirken. Das gemeinsame Fest lag nahe.

Der Hauch von Advent wehte schon vor ein paar Tagen durchs Haus bei Estrid Pölchen. Auf ihrem Küchentisch stehen ein paar der vielen Dinge, die beide für das Fest angefertigt haben. Uwe Gloge-Häntschels Engel aus Holz mit Licht in den Händen zum Beispiel ist etwas Besonderes, auch weil er davon ja keine Massen herstellt. Nur die Adventszeit nutzt er, um mit Holz-Werkzeugen zu arbeiten und nicht mit Malerutensilien. Damit ist er das ganze Jahr unterwegs und wo er war, hinterlässt er oft bleibende Eindrücke. Unzählige Wände in Bischofswerda und der Region hat er seit dem Einstieg vor reichlich zehn Jahren bemalt. Die Motive wünschen sich meist die Kunden, die Ausführung trägt seine Handschrift, auch bei den Engeln kommt sie wieder. „Man sieht ihnen an, dass er malen kann“, sagt Estrid Pölchen. Weil Kreativität gepflegt sein will, gönnt er sich derzeit bewusst die Auszeit beim Malen, die Arbeit an der Ausstellung und den Besuch lieber Leute in seiner Scheune.

Kleine Tradition

Bei Estrid Pölchen gab es sogar eine Zeit, in der wäre sie ohne liebe Leute gar nicht gut klargekommen. Als es ihr längere Zeit nicht gutging, habe sie sich viel mit Psychologie befasst und dabei festgestellt, wie viele Menschen einsam sind. Die studierte Betriebswirtin und gelernte Floristin sagt, sie habe in dieser Zeit mit Gestalten zu Hause angefangen und gemerkt, dass es nicht nur ihr die Freude zurückbringt, sondern andern auch. Gern und oft lädt sie sich Freude ein. So kam es vor ein paar Jahren auch zur ersten Adventsausstellung in ihrer Scheune. Daraus ist nun schon eine kleine Tradition geworden. Ebenso bei Nachbar Uwe. Es waren nur die Umstände, dass sie bisher nie gemeinsam einladen konnten. Krankheit zum Beispiel.

Umso mehr sind die Geißmannsdorfer froh, dass es nun dieses Jahr zum ersten Mal klappt mit einem gemeinsamen Adventfest. Er hat sogar beheizbare Stehtische gebaut und einen Streichelzoo vorbereitet. In dem Gehege hüpfen die Zwergkaninchen seiner tierliebenden Familie gut gelaunt. Anfassen erlaubt.

Estrid Pölchen erzählt von zwei Schneemännern, die auf alten Stühlen an der Straße sitzen und fröhlich einladen sollen. Und sie denkt sich, dass sie in einem Korb ein Feuer anzünden wird, um das herum sie Schlitten stellt, damit es gemütlich wird. Dafür holt sie die Schlitten jetzt vom Boden. Zuvor hat sie diese jahrelang vom Sperrmüll angeschleppt gebracht. „Ich kann nicht anders, ich muss sammeln“, sagt sie. Das habe sie vom Opa. „Das war so ein liebevoller Mensch.“ Ihrem Grundstück sieht man diese Sammelleidenschaft das ganze Jahr über gern an. An der Straße steht immer etwas, das sie jahreszeitentypisch gestaltet und die Blicke anzieht.

Familie und Freunde helfen

Die Sammelleidenschaft entdecken wir wieder in Estrid Pölchens Wohnzimmer. Im Moment kann man hier nicht treten. Auf dem Fußboden liegt alles, was sie zum Anschauen und Kaufen für die Adventsausstellung vorbereitet und nach und nach in die Scheune schafft. Oft hat sie Dinge verarbeitet, die sie von irgendwoher mitgebracht hat oder die andere ihr gaben, weil sie sie nicht mehr brauchten. Die Autorin möchte einen der Adventskränze gleich mitnehmen, kann sich aber nicht entscheiden zwischen dem rechteckigen, der Omas Tablett mit Henkeln zur Grundlage hat oder einem großen runden, auf dem kleine Kaffeetassen in der Trendfarbe Rose auf Untertellern eingearbeitet worden sind.

Familie und Freunde helfen den Adventfestmachern beim Vorbereiten und an den Veranstaltungstagen. Guido Schulze zum Beispiel, „ein lieber Freund“, ist am Sonnabend da und übernimmt bei ihr das Catering, sagt Estrid Pölchen. Bei Gloge-Häntschels sind unter anderem Tochter und Freundin im Einsatz. Es gibt unter anderem Bratwurst. Glühwein schenkt man hier wie da aus, auf die Preise einigen sich die beiden ganz locker, als sie beim Kaffee am Küchentisch zusammensitzen. Mit dabei sind bei Uwe Gloge-Häntschel die Geschäftsfreunde Uwe Hillmann aus Rammenau mit Glühwein und die Floristin Sandra Schölzel. Bei Estrid Pölchen wird es in der Scheune auch Überraschungsgäste geben.

Advent in Geißmannsdorf am 19. und 20. November jeweils ab 14 Uhr bis etwa 20 Uhr, bei Familie Uwe Gloge-Häntschel in der Scheune LuNaMa und bei Estrid Pölchen in der Scheune hex hex, Geißmannsdorfer Straße 54b bzw. 64 in 01877 Bischofswerda, Eintritt frei.

