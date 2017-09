Geisler dankt als CDU-Chef ab Der Landrat sieht auch sich selbst in der Verantwortung für die CDU-Wahlniederlage. Er will Platz für neue Ideen machen.

Michael Geisler (57) ist seit 1993 Vorsitzender der CDU in der Sächsischen Schweiz, seit 2008 auch im Osterzgebirge. © Daniel Förster

Der CDU-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat nach Angaben seines Vorsitzenden Michael Geisler damit begonnen, die Bundestagswahl zu analysieren und zieht die ersten Schlüsse aus dem Wahlergebnis. „Neben der parteiinternen Neuordnung gilt es, auch das Tagesgeschäft unserer Amts- und Mandatsträger zu überdenken“, so Geisler. Er selbst werde den Vorsitz der Kreis-CDU abgeben und Platz für eine Neuordnung machen. Bei der Kreisvorstandswahl am 20. Oktober werde er deshalb nicht wieder für das Amt kandidieren, teilte Geisler am Mittwoch mit. Landrat bleibe er aber.

„Es gehört zur politischen Kultur und Hygiene, dass Führungskräfte der Partei, die in vorderster Linie Verantwortung tragen, diese auch in schwierigen Situationen wahrzunehmen haben“, so Geisler. „Auch wenn ich mir persönlich nichts vorzuwerfen habe, will ich so das Zeichen zum Wahlausgang setzen, dass die Botschaft der Wähler angekommen ist.“ (SZ/ce)

