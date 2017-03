Geisings Wunschliste In den letzten Jahren wurde im Ort viel saniert. Nun gibt es noch mal Geld. Wie das verteilt wird, steht schon fest.

Der Geisinghof soll abgerissen werden. Dafür spricht sich nicht nur Geisings Ortsvorsteher Silvio Nitschke aus, sondern auch sein Ortschaftsrat und die Stadt Altenberg. Damit das passiert, muss die Stadt aber erst Eigentümer des Grundstücks werden.



Jedes Mal, wenn Ortsvorsteher Silvio Nitschke am Geisinghof vorbeikommt, ärgert er sich. Lieber heute als morgen wäre er den los. Viele Geisinger sehen das auch so. Denn das Haus, in dem einst DDR-Staatschef Walter Ulbricht residiert haben soll, ist nach Meinung vieler nicht mehr zu retten. Es ist zur Ruine verkommen. Und diese passt so gar nicht in das Städtchen.

Geising hat einiges vor





Zusammen mit seinen Ortschaftsräten hat sich Nitschke in den vergangenen Wochen im Ort umgeschaut, ob es noch Stellen gibt, die in Ordnung gebracht werden können oder wo Handlungsbedarf besteht. Denn die Geisinger können in der Innenstadt investieren. Das Geld kommt von den Grundstückseigentümern aus dem sogenannten Sanierungsgebiet.

Dieses umfasst die historische Altstadt. Seit 1993 konnten die Grundstückseigentümer hier mithilfe von Zuschüssen aus dem Förderprogramm Stadtkernsanierung ihre Häuser in Ordnung bringen. 88 haben diese Chance ergriffen. Aber auch wer den bürokratischen Aufwand scheute oder selbst nicht genug Geld hatte, hat von dem Programm profitiert. Denn durch die Arbeiten an den Nachbarhäusern sowie Straßen und Plätzen wurde nicht nur Geising hübscher, auch der Wert der Grundstücke stieg. Das hat der Gutachterausschuss des Landkreises amtlich ermittelt. An dieser Wertsteigerung müssen sich die Grundstückseigentümer finanziell beteiligen. So will es der Gesetzgeber, der das Förderprogramm auf den Weg brachte. Wer 2016 die als Ausgleichsbeträge bekannten Forderungen beglichen hat, konnte sich 20 Prozent der Summe sparen und seinem Heimatort einen Dienst erweisen. Denn dieses Geld kann nun wieder investiert werden.

Geld der Geisinger wird verwendet

Von den insgesamt 267 Grundstücken haben 78 Prozent der Eigentümer diese Möglichkeit genutzt. In Altenberg gingen Einnahmen in Höhe von 157 000 Euro ein, sagt Altenbergers Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Das Geld würde reichen, um den Geisinghof zu erwerben und abzureißen. Auch für die Neugestaltung des Fußweges zwischen der Feldgasse und der Löwenhainer Straße wäre noch Geld da. In Geising hofft man, dass diese Pläne so aufgehen, sagt Nitschke. Wenn der Geisinghof weg ist, könnte die Fläche neu gestaltet werden. Ideen dazu gibt es einige. Hier könnten Eigenheime entstehen oder ein Haus, in dem barrierefreies Wohnen möglich ist. Auch ein Spielplatz wäre schön. Das alles könnten sich die Geisinger gut vorstellen. Es gibt nur ein Problem. Altenberg ist nicht Besitzer des Grundstücks. Bürgermeister Kirsten hofft, dass man sich mit dem einigen kann. Denn eigentlich könne dieser mit dem Gebäude wenig anfangen. Fast alle Grundstücke um dem Geisinghof sind bereits in städtischer Hand. „Sollte es uns bis 2018 nicht gelingen, mit dem Eigentümer vom Geisinghof ins Benehmen zu kommen, dann rücken andere Maßnahmen nach“, sagt Kirsten. Oberstes Ziel wäre es dann, Parkplätze an der Langen Gasse zu schaffen, um den Besuchern des Kindergartens, der Turnhalle und des Gründelstadions entgegenzukommen. „Eventuell können wir hier auch mehr als zehn Parkplätze bauen“, sagt Anke Wenzel vom Bauamt. Außerdem möchten die Geisinger weitere kleinere Wege neu gestalten. Diese befinden sich zwischen den größeren Straßen.

