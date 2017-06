Gut zu wissen Geisings Hüttenteich öffnet wieder Der Schaden am Ablauf ist behoben. Nun muss der Wasserpegel steigen. Der Nachbarort indes lädt zu einem Badfest.

zurück Bild 1 von 3 weiter Rettungsschwimmerin Grit Grahl lässt die neue Absperrkette ins Wasser. Diese konnte der Hüttenteichbetreiber dank einer Spende kaufen. © Egbert Kamprath Rettungsschwimmerin Grit Grahl lässt die neue Absperrkette ins Wasser. Diese konnte der Hüttenteichbetreiber dank einer Spende kaufen.

Hüttenteichpächter Uwe Knöfel hat mit dem Spendengeld der Feinwerktechnik neue Großschachfiguren gekauft.

Noch ist es ruhig am Stadtbad in Lauenstein. Spielt das Wetter mit, geben die Müglitztalmusikanten am Sonntag zum Auftakt der Badesaison ein Konzert.

Jeden Tag schaut Uwe Knöfel zum Himmel. Insgeheim hofft er, dass es einen Tag mal ausgiebig regnet. Das würde nicht nur den Pflanzen guttun, sondern auch dem Hüttenteich in Geising. Denn dem fehlt das Wasser. Und solange das so ist, kann Knöfel das Freibad nicht öffnen. Aber es gibt Hoffnung: „Seit dem Wochenende ist der Pegel um 25 Zentimeter angestiegen“, sagt der Betreiber. Vielleicht, so seine Hoffnung, füllt sich das Becken bis zum Wochenende so weit, dass er zumindest die Badefläche freigeben kann. Die Rutsche werden die Gäste wohl noch nicht nutzen können. Auch die Boote werde er noch nicht zu Wasser lassen können. Knöfel ist zuversichtlich, dass er den Hüttenteich Ende der kommenden Woche ganz normal – also mit der Rutsche – öffnen und auch die drei Boote ausleihen kann.

Dass man im Hüttenteich derzeit nicht baden kann, liegt am Winter. Der Frost hatte dem Wehr an der großen Geisinger Badewanne zugesetzt. Dieses steht am Ablass des Gewässers und sorgt dafür, dass der Erdbach hier angestaut werden kann. Denn der Hüttenteich ist ein künstlich angelegtes Gewässer.

Im Frühjahr entdeckte Knöfel, dass am Wehr Ziegel herausgebrochen waren. Er informierte die Stadt Altenberg als Besitzerin des Areals Anfang Mai von dem Problem. Da Knöfel nicht einzuschätzen vermochte, wie stabil das Wehr war, sperrte er den Teich für die Badegäste. In der Woche vor Pfingsten schaute sich der Tourismusverantwortliche der Stadt, Marcel Reuter, das Wehr an. Zusammen mit dem Bauamt fand er eine Lösung, wie das Wehr repariert werden konnte. Dazu musste Knöfel den Wasserspiegel um einen Meter senken. Damit begann er zu Pfingsten. In der Woche danach ließ die Stadt den maroden Pfeiler im Wehr abtragen und durch einen neuen ersetzen. Knapp eine Woche sollten die Arbeiten dauern, hieß es damals. Und diesen Zeitplan konnte die Stadt halten.

Deshalb konnte Knöfel inzwischen mit dem Anstauen des Erdbachs beginnen. Weil der aber wenig Wasser führt, dauert es eben, bis das Wasser den Normalpegel erreicht, sagt der Pächter. Der nutzt die Zeit, um die Badesaison vorzubereiten. Dazu hat er ein neues Absperrseil ins Wasser gelassen. „Das konnte ich dank einer Spende der Feinwerktechnik kaufen“, sagt Knöfel. Das Unternehmen unterstütze ihn seit Jahren. Nun bekam er rund 1 000 Euro. Das Geld hatte das Unternehmen im vorigen Jahr anlässlich seiner Feier zum 25-jährigen Bestehen gesammelt und dem Hüttenteichpächter übergeben. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Knöfel. Von dem Spendengeld hat er nicht nur das Absperrseil gekauft, sondern auch neue Volleybälle und neue Figuren für das Großschach.

Doch nicht nur der Hüttenteich wird in den nächsten Tagen öffnen. Auch das Lauensteiner Stadtbad lädt bald wieder zum Baden und Sonnen ein. „Die Eröffnung ist für Sonntag geplant“, sagt Reiner Fischer vom Rathaus Altenberg. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es zur Eröffnung ein Konzert mit den Müglitztal-Musikanten. Den Badebetrieb werden vier Rettungsschwimmer absichern. Allerdings gibt es noch einige Tage, an denen Personal fehlt, sagt Fischer. Die Stadt bemühe sich, auch diese Lücken zu füllen. In der Saison sind am 2. Juli und am 6. August Badfeste geplant.

In Geising und Lauenstein hofft man nun auf gutes Wetter. Potenzielle Badegäste gibt es in beiden Orten. So ist die Hüttenteichbaude, die direkt neben dem Bad steht, in den nächsten Wochen fast komplett mit Kinder- und Jugendgruppen ausgebucht, sagt Knöfel.

Das Stadtbad in Lauenstein hingegen kann sich auf seine Stammgäste, die aus der Region kommen, verlassen. Viele sicherten sich bei Ortsvorsteher Siegfried Rinke preiswerte Jahrkarten im Vorverkauf. „Ich habe 17 Erwachsenen-, elf Kinder- und eine Familienjahreskarte verkauft“, sagt Rinke.

zur Startseite